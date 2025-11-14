Le Vietnam et la R. de Corée renforcent leur coopération journalistique à l'ère de l'IA

Une délégation de l'Association des journalistes du Vietnam (AJV), conduite par son président Lê Quôc Minh, également rédacteur en chef du journal Nhân Dân , a effectué une visite de travail en République de Corée du 10 au 14 novembre, à l'invitation de l'Association des journalistes de République de Corée (JAK).

>> Le journal Quân Dôi Nhân dân lance son édition en ligne en russe

>> Le journal Nhân Dân participe à la Fête de l’Humanité 2025 en France

>> Le journal Nhân dân au Festival international de la presse Granma-Rebelde à La Havane

Photo : VNA/CVN

La mission s'inscrivait dans le contexte du développement soutenu du Partenariat stratégique intégral entre le Vietnam et la République de Corée, y compris dans la coopération médiatique et journalistique.

Durant leur séjour, la délégation vietnamienne a eu des séances de travail avec des agences de presse de premier plan, telles que la chaîne de télévision MBC, le journal Hankook Ilbo et la Confédération de la presse sud-coréenne. Les discussions ont porté sur les stratégies de développement de contenu numérique, la transformation numérique du journalisme, et le rôle de la presse à l'ère de l'intelligence artificielle (IA).

Lê Quôc Minh a souligné que l’approche directe des tendances modernes, des technologies avancées et des processus de production de l'information dans un pays à forte tradition journalistique comme la République de Corée constituait une opportunité précieuse pour les journalistes vietnamiens de perfectionner leurs compétences.

L'AJV et la JAK ont convenu de réorienter leurs futures activités de coopération. Elles ont décidé de continuer à intensifier les échanges de délégations et l'organisation d'ateliers professionnels, notamment dans les domaines suivants : transformation numérique, journalisme multiplateforme et éthique professionnelle dans le nouvel environnement médiatique.

La visite a contribué à consolider l'amitié et la coopération entre les deux communautés journalistiques, maintenue depuis plus de 32 ans (depuis 1993), et a ouvert la voie à une collaboration plus approfondie face à l'impact de l'IA et des mégadonnées sur la presse mondiale.

VNA/CVN