Vietnam - Algérie : renforcement de la coopération dans le secteur pétrolier et énergétique

Depuis plus de six décennies, la relation traditionnelle Vietnam - Algérie se développe stablement, notamment dans le secteur pétrolier et énergétique - le pilier de la coopération économique bilatérale.

Photo : Petrovietnam/CVN

Depuis l’établissement de la relation diplomatique bilatérale en 1962, la coopération pétrolière et énergétique a apporté des avantages stratégiques pour les deux pays, en renforçant la présence et le prestige du Vietnam dans la région de l’Afrique du Nord.

Le Vietnam et l’Algérie ont établi leur relation diplomatique en 1962, dès l’indépendance de l’Algérie. Pourtant, leur relation a commencé en 1958 lorsque le Vietnam a été un des premiers pays à reconnaître le Gouvernement provisoire de la République algérienne.

Durant les années de lutte pour l’indépendance nationale, les deux peuples ont partagé plusieurs valeurs et expériences. Ces dernières sont devenues la base d’une amitié solide. Après plus de 60 ans, les relations bilatérales sont élargies dans plusieurs secteurs comme la politique, l'économie, la culture, etc.

Avec une superficie de près de 2,4 millions de km2, l’Algérie est le dixième plus grand pays au monde et le plus grand pays d'Afrique. Sa population est d'environ 47 millions de personnes, et son PIB est estimé à plus de 260 milliards de dollars, faisant de son économie la troisième plus grande d'Afrique. Le PIB par habitant en 2025 devrait atteindre environ 5.532 dollars.

L’économie algérienne est principalement basée sur la production pétrolière, représentant près de 30% du PIB, plus de 30% des recettes fiscales et environ 90% des chiffres d’affaires des exportations. Sur le marché mondial, l’Algérie est un grand producteur énergétique. Elle occupe le 5e rang mondial en matière de production de gaz naturel et le 2e rang mondial pour les exportations ; le 13e rang mondial pour la production de pétrole et le 9e rang mondial pour les exportations.

L’empreinte de la coopération énergétique Vietnam - Algérie est marquée par la participation de la Société d’exploration et de production de Petrovietnam (PVEP), une filiale du Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam), en Algérie à travers le projet du Bloc 433a & 416b, le gisement de Bir Seba, situé dans la région de Hassi Messaoud, dans la province d’Ouargla, à plus de 600 km au sud de la capitale Alger. C’est un des projets à l’étranger les plus réussis de Petrovietnam, exprimant les compétences des ingénieurs vietnamiens sur la scène internationale.

Symbole de coopération efficace

Photo : Petrovietnam/CVN

Depuis sa mise en exploitation en août 2015, le projet Bir Seba a toujours maintenu des opérations stables et sûres, et a atteint le cap des 50 millions de barils de pétrole extraits en 2023. Actuellement, le projet a réussi à exploiter 60 millions de barils. Aucun accident sérieux n'a été enregistré. Pour ces résultats encourageants, les partenaires algériens apprécient hautement les capacités d’opération et de gestion des risques de la PVEP.

Le succès du projet Bir Seba est le symbole de la coopération stratégique entre les deux pays, contribuant à élever le prestige des entreprises vietnamiennes dans le secteur pétrolier international. La participation de la PVEP dans les projets en Algérie aide le Vietnam à diversifier la fourniture de pétrole brut. Ces projets apportent aussi des ressources financières importantes au groupe Petrovietnam et au budget d’État.

Le projet de la PVEP en Algérie est un des investissements vietnamiens à l’étranger les plus importants du Vietnam dans le secteur énergétique. Ce qui contribue à valoriser l’image de Petrovietnam sur la scène internationale et à créer des conditions favorables pour que les entreprises vietnamiennes élargissent leurs coopérations avec des partenaires algériens dans les autres secteurs comme la construction, les services techniques, la logistique, le commerce.

Durant 20 ans de mise en place de ce projet, des centaines d’experts, d’ingénieurs, de travailleurs de Petrovietnam ont participé au fonctionnement des gisements, au design technique, à la gestion du projet. Ce qui a bâti l’image des Vietnamiens professionnels et responsables en Algérie. On peut dire que la coopération pétrolière en particulier et la coopération énergétique en général sont devenues ces derniers temps une passerelle efficace entre les deux pays, contribuant à renforcer les échanges de haut rang, les échanges de visites et à élargir les négociations d’investissement bilatéral.

Sur la base de la coopération fructueuse existante, le Vietnam et l'Algérie s'efforcent d'élargir leur coopération dans de nombreux domaines liés à l'énergie. Petrovietnam/PVEP a favorisé les échanges avec ses partenaires algériens pour étendre ses activités vers de nouveaux blocs pétroliers et gaziers, tout en accélérant la Phase II du projet Bir Seba. Les deux gouvernements organisent régulièrement des rencontres de haut niveau et s'engagent à continuer de créer un environnement favorable pour les entreprises des deux pays afin de mettre en œuvre des projets énergétiques.

Dans le contexte d'une transition énergétique mondiale rapide, la coopération entre le Vietnam et l'Algérie dans le domaine du pétrole et de l'énergie revêt une importance stratégique accrue. Le projet Bir Seba continue d'être un symbole de coopération efficace, tout en ouvrant de grandes opportunités pour les deux pays d'élargir leur coopération vers de nouveaux domaines tels que les énergies renouvelables, les services techniques pétroliers, et la formation des ressources humaines.

Avec plus de 60 ans d'amitié traditionnelle et une volonté politique forte des deux côtés, la coopération énergétique entre le Vietnam et l'Algérie entrera certainement dans une nouvelle phase de développement, plus substantielle et plus globale, contribuant activement à la stabilité énergétique et à la croissance économique de chaque pays.

Vân Anh/CVN