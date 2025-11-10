Le Delta du Mékong attire les IDE grâce à l’essor de l’industrie verte

Longtemps considéré comme le "grenier à riz" et le berceau des fruits et produits aquatiques du pays, le Delta du Mékong se trouve aujourd’hui à un tournant décisif pour devenir un centre industriel moderne et durable après la réorganisation administrative.

>> Vietnam et Japon coopèrent dans le développement de l'agriculture verte

>> Promouvoir les exportations agricoles du Delta du Mékong

>> Le Delta du Mékong intensifie sa lutte contre la pêche INN

Photo : VNA/CVN

La transition mondiale vers une production verte et une économie circulaire ouvre une voie stratégique, faisant de l’industrie verte un véritable aimant pour les investissements directs étrangers (IDE) de qualité. Le succès initial de la zone industrielle VSIP Cân Tho illustre clairement ce potentiel considérable.

Cette zone industrielle établit un nouveau standard en matière d’infrastructures industrielles dans le Delta du Mékong. Offrant bien plus qu’un simple espace locatif, elle propose un écosystème d’accompagnement complet, devenant un partenaire de confiance pour les investisseurs dès les premières étapes.

Selon Leaw Wee Ming, directeur général de VSIP Cân Tho, l’avantage compétitif de VSIP réside non seulement dans son emplacement stratégique et ses infrastructures intégrées, mais aussi dans son service d’assistance juridique "à guichet unique". L’équipe dédiée au service clientèle de VSIP se charge, au nom des investisseurs, de l’ensemble des démarches administratives, supprimant ainsi les barrières linguistiques et bureaucratiques.

L’élément "vert" et "durable" constitue la philosophie centrale du développement de VSIP Cân Tho. La zone consacre une large part à des espaces verts et récréatifs, tandis que le système de traitement des eaux usées répond aux normes environnementales internationales les plus strictes.

Au cœur de cet écosystème durable se trouve l’infrastructure d’énergie renouvelable, assurée par BV Power (Becamex-VSIP Power), qui fournit l’électricité solaire et les batteries de stockage pour les entreprises installées sur le site.

Malgré ce tableau optimiste, le processus d’attraction des investissements dans le Delta du Mékong doit encore surmonter certains obstacles. Selon Pham Ngoc Thach, vice-chef du département juridique de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Vietnam (VCCI), la qualité des infrastructures – notamment des transports et de la logistique – ainsi que la formation de la main-d’œuvre demeurent les principaux défis.

Reconnaissant ces enjeux, les autorités de la nouvelle ville de Cân Tho agissent résolument. Selon Lê Công Ly, chef du comité de gestion des zones industrielles, la ville concentre ses efforts sur le développement d’infrastructures stratégiques, en particulier les autoroutes Cân Tho - Cà Mau et Châu Dôc - Cân Tho - Soc Trang, afin de faciliter la connectivité pour les entreprises.

En parallèle, la ville met l’accent sur l’amélioration du climat d’investissement et la formation d’une main-d’œuvre hautement qualifiée, répondant aux besoins des industries technologiques et vertes.

Les institutions financières jouent également un rôle moteur. Nguyên Van Tùng, directeur de Vietcombank Cên Tho, a indiqué que la banque avait émis des obligations vertes et lancé un crédit préférentiel de 10.000 milliards de dôngs destiné à soutenir les entreprises investissant dans les secteurs durables, contribuant ainsi à l’objectif national de neutralité carbone d’ici 2050.

Grâce à la combinaison d’une politique gouvernementale ouverte, de la proactivité des autorités locales, de la vision des développeurs industriels de nouvelle génération comme VSIP et du soutien du secteur financier, le Delta du Mékong réunit désormais tous les facteurs favorables pour devenir un pôle économique dynamique, durable et attractif pour les flux mondiaux d’investissements étrangers.

VNA/CVN