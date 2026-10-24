Le secrétaire général de l'ONU condamne l'attentat terroriste en Jordanie

Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a fermement condamné vendredi 23 octobre un attentat terroriste perpétré plus tôt dans la journée pendant des funérailles dans une église du gouvernorat de Karak, dans le Sud de la Jordanie, a déclaré son porte-parole, Stéphane Dujarric.

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Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le secrétaire général a réaffirmé que les attaques contre des civils et des lieux de culte étaient inacceptables. Les lieux de culte doivent être des lieux de paix et doivent être sûrs pour tous, a-t-il dit dans un communiqué.

M. Guterres a souligné que les responsables de cet attentat devaient être identifiés et traduits en justice. Il a exprimé ses plus sincères condoléances aux familles des victimes et a souhaité un prompt rétablissement aux blessés, a précisé le porte-parole.

Les Nations unies se tiennent aux côtés du gouvernement et du peuple jordaniens, a dit M. Dujarric.

Sept personnes ont été tuées et 34 autres blessées lors d'une fusillade survenue pendant des funérailles dans le gouvernorat de Karak, dans le Sud de la Jordanie, a fait savoir vendredi 23 octobre la Direction de la sécurité publique jordanienne.

Ces incidents se sont produits lorsque des individus armés ont ouvert le feu à l'intérieur d'une église à Karak, avait indiqué la direction précédemment.

Un porte-parole de la direction a déclaré dans un communiqué que cet acte criminel avait été perpétré par des individus non identifiés, précisant que l'enquête se poursuit de manière intensive.

Sur la plateforme du réseau social X, le roi Abdallah II a qualifié cet acte criminel d'"attaque terroriste" et affirmé qu'elle entraînera de sévères représailles.

Le ministre de la Communication gouvernementale, Mohammad Al-Momani, a écrit sur X que le Premier ministre Jafar Hassan présiderait une réunion à Karak afin de superviser la réponse des autorités à ce "crime terroriste odieux".

Xinhua/VNA/CVN