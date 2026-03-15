Irak : attaque contre l'ambassade américaine, Washington appelle ses citoyens à quitter le pays

Une attaque a visé samedi 14 mars l'ambassade américaine à Bagdad, selon des sources de sécurité.

>> Une milice irakienne revendique des attaques de missiles et de drones contre des bases américaines à Erbil

>> Premier mort dans l'armée française au Moyen-Orient

Photo : AFP/VNA/CVN

Sans commenter l'attaque, les États-Unis ont appelé leurs ressortissants à quitter l'Irak "maintenant", dans un message publié sur X par la représentation diplomatique.

Et samedi soir 14 mars, une base militaire à l'aéroport international de Bagdad qui accueillait jusqu'à récemment des effectifs de la coalition internationale antijihadiste emmenée par Washington a été visée par une attaque de drones, d'après deux responsables de sécurité.

"Un drone est tombé à l'extérieur du mur d'enceinte, sur des entrepôts et des structures temporaires, provoquant un incendie", a précisé à l'AFP une de ces sources.

Avec le conflit, lancée le 28 février par Israël et les États-Unis contre l'Iran et qui a embrasé le Moyen-Orient, l'Irak a été aspiré par le conflit. Des groupes irakiens pro-iraniens revendiquent quotidiennement des attaques de drone contre des militaires américains ou des sites pétroliers, tandis que les positions de ces factions armées sont visées par des frappes imputées à Washington ou Israël.

Samedi 14 mars au lever du jour, un journaliste de l'AFP a vu de la fumée noire s'élever au-dessus de l'ambassade américaine, située dans l'ultra-sécurisée zone verte de Bagdad, abritant représentations diplomatiques, institutions internationales et instances gouvernementales.

Deux responsables sécuritaires interrogés par l'AFP ont évoqué une attaque de drone.

"Des milices terroristes pro-iraniennes ont attaqué à plusieurs reprises" la zone verte, selon l'ambassade, qui évoque également "des attaques répétées" près de l'aéroport international d'Erbil et le consulat dans la capitale du Kurdistan autonome.

"N'essayez pas de vous rendre à l'ambassade à Bagdad ou au consulat à Erbil, compte tenu du risque de missiles et de drones", ajoute-t-elle.

L'attaque de samedi 14 mars est la deuxième contre l'ambassade depuis le début des tentions au Moyen-Orient. Elle intervient quelques heures après des frappes contre les Brigades du Hezbollah.

AFP/VNA/CVN