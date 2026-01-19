L'Irak annonce le retrait complet des forces de la coalition internationale des territoires fédéraux

L'Irak a annoncé dimanche 18 janvier le retrait complet des conseillers de la coalition internationale dirigée par les États-Unis de toutes les bases militaires et centres de commandement situés dans les zones contrôlées par le gouvernement fédéral irakien.

Photo : AFP/VNA/CVN

La Haute Commission militaire, chargée de mettre fin à la mission de la coalition internationale, a déclaré dans un communiqué que les derniers conseillers restants avaient quitté la base aérienne d'Ayn al-Asad et le quartier général du Commandement des opérations conjointes, plaçant ainsi ces sites stratégiques sous le contrôle total des forces de sécurité irakiennes.

La première phase de la mission de la coalition militaire internationale, qui visait à combattre l'État islamique (EI) dans les territoires fédéraux irakiens, est à présent terminée ; l'Irak a désormais établi une relation bilatérale de sécurité avec les États-Unis, a-t-elle précisé.

Cette relation sera axée sur la mise en œuvre des protocoles d'entente sur la coopération militaire et le développement des capacités des forces irakiennes en matière d'équipement, d'armement, d'entraînement, d'exercices, de manœuvres et d'opérations conjointes afin de garantir le maintien de leur capacité opérationnelle face à l'EI, selon le communiqué.

La deuxième phase de la mission de la coalition internationale, qui vise à combattre l'EI en Syrie, a débuté. La coordination avec la coalition se poursuivra jusqu'à la défaite totale de l'EI en Syrie, a-t-il indiqué.

Samedi 17 janvier, le ministère irakien de la Défense a annoncé que l'armée irakienne avait pris le contrôle total de la base aérienne d'Ayn al-Asad après le retrait des troupes américaines. Située dans la province occidentale d'Anbar, cette base est la deuxième plus grande base aérienne du pays.

Xinhua/VNA/CVN