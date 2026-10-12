États-Unis : trois personnes retrouvées mortes suite à une fusillade dans une habitation en Californie

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Miguel Almaguer, porte-parole du bureau du shérif du comté de Marin, a déclaré aux journalistes que les autorités avaient reçu un appel au 911 peu après 17h00 (00h00 GMT lundi 12 octobre) signalant des coups de feu à l'intérieur d'une résidence à Strawberry, une localité non constituée en municipalité du comté. Les agents dépêchés sur place ont établi un périmètre de sécurité autour de la résidence avant de pénétrer dans le domicile et y ont découvert trois personnes décédées, a précisé M. Almaguer. L'auteur de l'appel se trouvait à l'intérieur du domicile au moment de la fusillade mais a réussi à s'en échapper indemne, a-t-il ajouté. Les autorités n'ont pas révélé l'identité des victimes. L'enquête est en cours.

Xinhua/VNA/CVN