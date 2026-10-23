Cisjordanie : cinq Israéliens blessés et deux Palestiniens tués dans une fusillade

Deux Palestiniens ont ouvert le feu vendredi 23 octobre sur des Israéliens en Cisjordanie occupée, blessant cinq personnes, dont deux grièvement, avant que des soldats israéliens ne tirent et tuent les assaillants, ont indiqué les autorités israéliennes.

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Photo : AFP/VNA/CVN

L'armée israélienne a précisé que les deux Palestiniens étaient arrivés en voiture à un carrefour près de la colonie de Kiryat Arba, à proximité de la ville d'Hébron, et avaient ouvert le feu avant de fuir les lieux, déclenchant une chasse à l'homme.

Les deux Palestiniens ont été tués dans un échange de tirs avec les soldats, et la zone a été bouclée tandis que les recherches se poursuivaient pour d'éventuels suspects, selon l'armée.

Cette fusillade intervient dans un contexte d'escalade de la violence en Cisjordanie où les raids de l'armée israélienne et les attaques de colons ont tué et blessé des Palestiniens et déplacé des communautés.

Selon le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations unies, les forces israéliennes et les colons ont tué cinq Palestiniens et blessé plus de 240 personnes en octobre courant, ajoutant que 2.060 attaques de colons ont fait des victimes palestiniennes ou causé des dommages matériels depuis le début de l'année.

Xinhua/VNA/CVN