La francophonie met l’eau à la bouche

On y retrouvait les quatre bâtisseurs de ce grand succès populaire avec près de 500.000 visiteurs tout au long du dernier week-end de mars : Olivier Brochet, ambassadeur de France au Vietnam ; Pierre Du Ville, délégué général Wallonie-Bruxelles et président du Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones à Hanoï (GADIF) ; Edgar Doerig, représentant régional pour l’Asie et le Pacifique de l’OIF ; et Nicolas Maïnetti, directeur de l’AUF - Asie-Pacifique.

On distinguait également les temps forts et marquants de cet événement comme le Salon de l’orientation francophone ; des viennoiseries, symbole de la gastronomie française au même titre que la boulangerie et la charcuterie ; des ateliers culinaires interactifs pour faire découvrir les secrets des recettes françaises ; de la danse et de la musique avec au total douze concerts qui ont rythmé les trois journées de festivités, accompagnés d’une dizaine de performances scolaires ; et enfin la 3e Course de la Francophonie avec environ 2.000 participants autour du lac du parc Thông Nhât.

Ces grands rendez-vous de fin mars ont, sans aucun doute, soudé et renforcé la communauté francophone, tout ce joli monde y ayant trouvé son compte. Les jeunes ont eu l’opportunité de découvrir des formations universitaires en français et d’explorer des opportunités de carrière dans des entreprises valorisant cette langue comme Thales, leader mondial des hautes technologies ; SOCOTEC Vietnam, membre de SOCOTEC, groupe européen spécialisé dans le testing (essai), l’inspection et la certification ; ou encore AREP, Nuoa.io, K+, Hutchinson et Xilam. D’autres, pendant ce temps, ont dégusté et bu… avec modération. En effet, mon petit doigt m’a dit qu’une sélection exquise de vins a fait l’unanimité et que de belles rencontres sont nées.

L’esprit de partage et de fête était de la partie, le tout renforcé par de la musique de grande qualité avec les duos franco-vietnamien Hua Thanh Tú & Étienne et suisse Sophie de Quay & Simon Jaccard. La chanteuse vietnamienne Hà Myo a bâti, quant à elle, un pont solide entre cultures locale et francophone.

Cet événement phare du festival en appelle donc beaucoup d’autres. La recette est efficace et chacun y apporte son savoir-faire et ses ingrédients spécifiques.

Les sessions d’orientation professionnelle demeurent à mon sens des éléments incontournables où les enseignants vietnamiens francophones ont un grand rôle à jouer.

Le marché gastronomique est une pièce maîtresse, la cerise sur le gâteau. Comment ne pas fondre de plaisir devant des stands débordant de fromages, de pains, de chocolats en tout genre, de fruits, de vins et de spiritueux.

Bref, tout le monde en redemande en sachant que, comme le disait Alfred de Musset, qu’importe le flacon pourvu qu’on ait l’ivresse... francophone !

Hervé Fayet/CVN