La visite du dirigeant chinois au Vietnam trace une voie stratégique

La récente visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois Xi Jinping a défini l'avenir des relations bilatérales d'un point de vue stratégique de haut niveau, a déclaré le journaliste Shen Shiwei de la China Global Television Network (CGTN), filiale du China Media Group (CMG).

Dans une interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) à Pékin, Shen Shiwei a estimé que c'était la première visite de Xi Jinping à l'étranger cette année, et notamment sa première dans un pays voisin après la Conférence centrale chinoise sur le travail relatif aux pays voisins. Cette visite souligne l'importance accordée par Pékin au développement des relations avec Hanoï, considéré comme une priorité de sa politique étrangère à l'égard de son voisinage.

Parmi les résultats concrets, Shen Shiwei a souligné la mise en place d'un nouveau mécanisme de dialogue stratégique ministériel "3+3" couvrant la diplomatie, la défense et la sécurité, une initiative qui devrait renforcer la coordination stratégique. Il a également mis en avant les efforts visant à approfondir les liens stratégiques entre les nouvelles forces productives chinoises et les forces productives émergentes du Vietnam.

La visite a également été marquée par la signature de 45 accords de coopération couvrant des domaines variés tels que l'intelligence artificielle, les inspections douanières et la quarantaine, le commerce agricole, la culture, les sports, la protection sociale, le développement des ressources humaines et la collaboration médiatique.

Selon le journaliste, ces accords ouvrent la voie à une coopération approfondie, notamment en matière de connectivité industrielle et de chaîne d'approvisionnement. Autre avancée significative, le lancement d'un mécanisme bilatéral de coopération ferroviaire devrait renforcer la connectivité des infrastructures stratégiques et favoriser les progrès sur les liaisons ferroviaires à écartement standard entre les deux nations.

De plus, ce voyage d'affaire du dirigeant chinois au Vietnam a dynamisé les échanges entre les peuples, en privilégiant les interactions entre les jeunes et en soulignant la profondeur des liens sino-vietnamiens, empreints de camaraderie et de fraternité, a ajouté le journaliste.

Il a également souligné que les dirigeants ont mené des discussions approfondies sur des enjeux stratégiques et globaux relatifs à l'évolution des relations bilatérales et inter-partis, ainsi que sur des questions internationales et régionales d'intérêt commun, traçant ainsi une nouvelle perspective pour leur développement futur.

