Un historien brésilien salue la portée mondiale de la victoire vietnamienne de 1975

La victoire du peuple vietnamien dans la résistance contre les États-Unis est une réussite immense dans la cause de la libération nationale et de la réunification du pays, sous la direction du Président Hô Chi Minh et du Parti communiste du Vietnam. C’est ce qu’a affirmé le journaliste et historien Pedro de Oliveira, secrétaire général de l’Association d’amitié Brésil - Vietnam.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA), à l’occasion du 50e anniversaire de la libération du Sud et de la réunification nationale (30 avril 1975 - 30 avril 2025), Pedro de Oliveira a souligné qu’avec la victoire du 30 avril 1975, c’était la première fois dans l’histoire que l’armée américaine subissait une défaite face à un petit pays de l’hémisphère sud. Cette victoire a encouragé les mouvements de libération nationale contre l’impérialisme et marqué le début de l’effondrement du néocolonialisme, notamment en Afrique.

Après la guerre, le Vietnam s’est engagé avec détermination dans la reconstruction nationale et a lancé la politique de Renouveau (Dôi Moi) à partir de 1986. Le pays est devenu l’un des premiers exportateurs mondiaux de riz et de produits agricoles, et le niveau de vie de la population s’est nettement amélioré.

Sur le plan diplomatique, le Vietnam a obtenu de nombreux résultats importants, consolidant la sécurité et le développement du pays, tout en affirmant son rôle actif dans le maintien de la paix et de la stabilité dans la région et dans le monde.

Se remémorant les années 1960, Pedro de Oliveira, aujourd’hui âgé de près de 80 ans, raconte avoir participé aux manifestations contre la guerre au Vietnam lorsqu’il était étudiant à l’Université de São Paulo. Il se souvient : "Je soutenais la paix et je m’opposais à la guerre au Vietnam et en Indochine. Nous projetions des films envoyés par le Front national de libération du Sud Vietnam, dénonçant les atrocités des troupes américaines, notamment l’usage du napalm et de l’agent orange." Selon lui, ces mouvements pacifistes à travers le monde ont contribué à la Victoire du 30 avril 1975.

Pedro Oliveira est également l’auteur d’un livre sur la vie et l’œuvre du Président Hô Chi Minh, publié en portugais. L’ouvrage, réédité à trois reprises, a remporté le premier prix dans la catégorie "Livre imprimé" lors de la 8e édition du Prix national de l’information pour l’étranger. Il est actuellement en cours de traduction en espagnol afin de faire mieux connaître le Président Hô Chi Minh au public international.

