Les médias chinois couvrent la visite du dirigeant Xi Jinping au Vietnam

Ces derniers jours, les médias officiels chinois tels que le Quotidien du Peuple , Xinhua, la Télévision centrale de Chine (CCTV)... ont couvert les activités du secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping lors de sa visite d'État au Vietnam, mettant en lumière l'esprit d'amitié entre les deux pays.

Les médias chinois ont souligné que cette visite au Vietnam était le premier déplacement à l'étranger du leader chinois en 2025 et sa première visite dans un pays voisin après la conférence centrale sur le travail lié aux pays voisins.

Cette visite a suscité une attention considérable de la part de la communauté internationale, car elle constitue un engagement diplomatique stratégique entre les deux partis et les deux pays, et devrait avoir un impact profond sur le développement des relations sino-vietnamiennes. À cette occasion, les dirigeants des deux pays ont eu des discussions approfondies sur les questions d'intérêt commun, les stratégies, l'orientation future des relations entre les deux partis et les deux nation, tout en esquissant un nouveau plan pour la construction de la communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam.

Étant deux pays socialistes voisins partageant une frontière terrestre, la Chine et le Vietnam se trouvent à un nouveau point de départ pour le développement des relations bilatérales, ont déclaré les médias chinois. Ces dernières années, les relations bilatérales ont connu des progrès continus, non seulement sur la base d'une coopération stratégique, d'une confiance mutuelle, des besoins de développement communs, mais aussi sur des besoins concrets, notamment en harmonisant les atouts complémentaires et en partageant les ressources dans des domaines tels que l'économie, les infrastructures et les chaînes d'approvisionnement industrielles.

Le leader chinois Xi Jinping a réaffirmé l'engagement de la Chine à mener une politique d'amitié envers le Vietnam et à considérer le pays comme une priorité dans sa diplomatie de voisinage, lors de son entretien avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm. Il a exprimé son ferme soutien à la prospérité du Vietnam et au bonheur de son peuple.

Selon l'agence Xinhua, à l'issue de leur entretien, les deux dirigeants ont assisté à la cérémonie de présentation de 45 documents de coopération couvrant un large éventail de secteurs, conclus entre les ministères, les agences et les localités des deux pays, témoignant ainsi de la diversité et de l'ampleur des résultats de leur visite.

Intensifier les échanges d'expériences

Lors de son entretien avec le Premier ministre Pham Minh Chinh, le leader Xi Jinping a déclaré que la Chine était disposée à accroître ses importations de produits agricoles vietnamiens et à soutenir les investissements de qualité des entreprises chinoises au Vietnam. Il a proposé l'organisation conjointe d'activités d'échanges culturels dans le cadre de l'Année des échanges humanitaires Vietnam - Chine, le lancement du "Voyage rouge" et une collaboration renforcée dans les domaines de l'éducation et de la santé, afin d'apporter des bénéfices concrets aux populations des deux pays.

Il a également appelé les deux parties à promouvoir activement les projets de coopération, à gérer les différends maritimes conformément aux consensus de haut niveau et à renforcer la coopération maritime afin de préserver la paix et la stabilité dans la région et dans le monde.

Lors de sa rencontre avec le président de l'Assemblée nationale, Trân Thanh Mân, Xi Jinping s'est réjoui des réalisations significatives du Vietnam au cours de près de quatre décennies de Dôi moi (Renouveau).

Le dirigeant chinois a convenu de la nécessité de renforcer les échanges à travers les canaux du Parti, de l'Assemblée nationale populaire de Chine et de la conférence consultative politique du peuple chinois/Front de la Patrie du Vietnam. Il a souligné l'importance du partage d'expériences législatives et de la construction conjointe d'un cadre juridique solide pour les grands projets de coopération, notamment la construction de trois lignes ferroviaires à écartement normal reliant les deux pays.

Il a exprimé son souhait d'intensifier les échanges d'expériences entre les organes spécialisés des deux législatures en vue de l'édification d'un État de droit socialiste et de la promotion de la démocratie populaire. Il a également plaidé pour une intensification des échanges juridiques thématiques, des efforts conjoints pour préserver la tradition de coopération entre les deux partis et un renforcement des liens interpersonnels.

Le dirigeant chinois a également plaidé en faveur d'une coopération multilatérale renforcée et d'une gestion efficace des différends en mer afin de consolider et de promouvoir continuellement les relations de bon voisinage et de contribuer à la promotion d'une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique.

