Sommet du P4G au Vietnam - un point lumineux dans l'action climatique mondiale

La Professeure Reena Marwah, de l'Université de Delhi, a salué l'organisation par le Vietnam du 4 e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G), qui s'est tenu du 14 au 17 avril, comme une initiative opportune et stratégique pour le Vietnam et la communauté internationale.

Dans sa récente analyse, elle a souligné que cette initiative témoignait de la volonté du pays de jouer un rôle pionnier dans la promotion du développement durable, à un moment où les engagements climatiques des grandes puissances semblent faiblir.

Selon la Professeure indienne, le Sommet du P4G est plus qu'un rassemblement diplomatique, c'est un puissant appel à l'action visant à mobiliser des ressources, à renforcer les partenariats mondiaux et à accélérer une transition verte équitable.

Elle a estimé que cet événement intervenait à un moment crucial où le financement de l'action climatique, en particulier dans les pays en développement, est confronté à des défis majeurs, ce qui fait du rôle pionnier du Vietnam un signal positif.

Elle a indiqué que pour le Vietnam, ce sommet offrait une opportunité stratégique d'attirer des ressources vitales telles que le financement, la technologie et l'expertise, tout en approfondissant ses liens avec les pays membres du P4G, notamment le Danemark, la République de Corée, les Pays-Bas, ainsi qu'avec des pays d'Afrique, d'Asie et d'Amérique latine.

Reena Marwah a salué cet événement comme une occasion unique de favoriser des partenariats plus inclusifs et équitables. Des partenaires clés tels que l'Union européenne (UE), le Japon et l'Inde, forts de leur expertise technologique et de leur importante capacité d'investissement, sont essentiels à la transition verte du Vietnam.

Elle a déclaré que le Sommet P4G constituait une plateforme idéale pour que le Vietnam transmette un message clair et convaincant sur l’expansion d'investissements verts, allant des infrastructures d'énergies renouvelables et de l'agriculture durable aux transports électriques et aux modèles d'économie circulaire.

Le Vietnam est le pionnier d'un nouveau modèle de coopération, fondé sur le respect mutuel, la responsabilité partagée et un engagement sincère en faveur de l'action climatique. Dans ce modèle, la valeur d'un pays ne réside pas dans son PIB, mais dans ses actions climatiques concrètes et son esprit collaboratif. La vision d'un multilatéralisme juste et inclusif promue par le Vietnam pourrait ouvrir une nouvelle voie, indispensable et porteuse d'espoir, pour l'ordre climatique mondial, a-t-elle conclu.

