Balade en France, en Francophonie et en musique

Du 28 au 30 mars au parc Thông Nhât à Hanoï, une programmation musicale exceptionnelle a apporté aux visiteurs l’expérience d’une véritable balade en France et en Francophonie. Une émotion sublimée par les performances vibrantes d’artistes francophones, de chanteurs et d’élèves vietnamiens.

>> Balade en France et en Francophonie 2025 : immersion gourmande et culturelle

>> La gastronomie française à l’honneur à Hanoï

>> Le français, langue d’avenir

Vendredi 28 mars au soir, la scène principale du parc Thông Nhât, dans la capitale, était baignée d’un mélange de lumières vibrantes et rayonnantes, accordées à un rythme musical pour rendre hommage à la diversité de la culture francophone.

Le spectacle musical de "Balade en France et en Francophonie 2025" s’est ouvert sur une interprétation poignante par les élèves et enseignants du collège Giang Vo (Hanoï) de Bonjour Vietnam, chanson composée par l’artiste français Marc Lavoine et enregistrée par la chanteuse belge d’origine vietnamienne Quỳnh Anh. Les voix douces et cristallines des interprètes amateurs résonnaient sur la scène baignée de lumières, touchant immédiatement le cœur des spectateurs.

L’édition 2025 du grand festival francophone à Hanoï a aussi été marquée par les prestations des élèves d’autres écoles enseignant le français, de la ville telles que Thinh Quang et Nam Thành Công, entre autres.

Ces petits ont interprété avec assurance et naturel des chansons françaises pleines d’énergie, transmettant leur amour pour la culture francophone à un public conquis.

Les spectateurs ont également découvert une performance artistique originale, mêlant théâtre et langage corporel, du duo franco-vietnamien Étienne Rousseau & Hua Thanh Tú. Plongés dans une ambiance poétique, ils ont été emportés par les mélodies romantiques qui font la renommée de la musique française. "Nous sommes ravis d’être présents à la cérémonie d’ouverture de +Balade en France et en Francophonie 2025+. C’est notre cinquième participation à ce festival, et c’est toujours un immense plaisir de se produire devant un public aussi enthousiaste", a partagé Thanh Tú.

Les deux artistes ont interprété deux morceaux emblématiques : La Menteuse de la chanteuse et actrice française Carmen Maria Vega et Le Cinéma de l’artiste français Claude Nougaro. Deux œuvres jouant sur la poésie et l’imaginaire, chacune à sa manière.

"Building Bridges"

L’un des temps forts du festival fut le concert exclusif "Building Bridges" du talentueux duo suisse Sophie de Quay & Simon Jaccard, offrant de douces mélodies pop et des paroles touchantes. Capable de chanter en français, anglais et mandarin, Sophie de Quay a déjà conquis les scènes des États-Unis, de France, d’Espagne, de Roumanie, de Pologne, d’Inde, du Japon, de Singapour. Chaque prestation est une invitation au voyage, entre histoires d’amour, récits de vie et explorations musicales sans frontières. Au Vietnam, les deux artistes ont laissé une empreinte suisse inoubliable lors de "Balade en France et en Francophonie 2025".

Spectacles vietnamiens

Côté vietnamien, les chanteurs Bùi Công Nam & Kay Trân ont également enflammé l’atmosphère hanoïenne. Avec son style moderne, Kay Trân a insufflé une énergie nouvelle au festival à travers ses morceaux rythmés. Entouré de danseurs sur scène, il a déclenché une vague d’enthousiasme parmi les spectateurs. Bùi Công Nam a, pour sa part, ému leur cœur grâce à son approche sincère et épurée.

L’événement a aussi été marqué par la prestation de Hà Myo, jeune chanteuse fusionnant musique traditionnelle vietnamienne et sonorités contemporaines. Son œuvre Xâm Hà Nôi, qui allie paroles populaires et une orchestration fusionnant xâm (chant des aveugles), musique électronique et rap, a laissé une forte impression au public.

Le point culminant du spectacle a été une performance électrisante de flashmob de Hanoï X-Girls, plongeant les spectateurs dans un tourbillon de rythmes effrénés et de mouvements d’une expressivité envoûtante.

Au-delà de la musique, le programme a également captivé le public par des démonstrations spectaculaires d’arts martiaux du club de Hanoï, mettant en valeur la puissance et l’élégance de cette discipline traditionnelle.

Ambiance immersive

L’enthousiasme était palpable pour les habitants de Hanoï, tout comme l’émerveillement des visiteurs étrangers. "J’écoute souvent de la musique française, mais la vivre en plein air, dans cette ambiance immersive, est une expérience inoubliable. Chaque spectacle est soigneusement orchestré et riche en émotions", a partagé Thanh Huong, une spectatrice hanoïenne. Un touriste français s’est déclaré réjoui de l’accueil chaleureux réservé à la culture française et francophone : "C’est un privilège de constater à quel point la langue française et la musique francophone sont appréciées au Vietnam. Les artistes chantent très bien en français".

Le programme musical du festival "Balade en France et en Francophonie 2025" n’était pas un simple divertissement, mais une véritable célébration de la richesse de la culture francophone.

Comme l’a souligné la chanteuse vietnamienne Thanh Tú, "la musique, par son universalité, permet de transcender les frontières linguistiques et de partager des émotions communes".

Texte et photos : Thao Nguyên - Truong Trân/CVN