Balade en France et en Francophonie 2025 : immersion gourmande et culturelle

Du 28 au 30 mars, le parc Thông Nhât à Hanoï s’est métamorphosé en un carrefour vibrant de la culture francophone. Entre dégustations exquises, spectacles envoûtants, rencontres inspirantes et opportunités académiques, le festival "Balade en France et en Francophonie 2025" a conquis environ 500.000 visiteurs.

>> "Balade en France et en Francophonie" : un espace festif et convivial pour les habitants de la capitale.

>> Balade en France et en Francophonie 2025 : un festival incontournable

>> La gastronomie française à l’honneur à Hanoï

>> Le français, langue d’avenir

>> Balade en France, en Francophonie et en musique

Du 28 au soir au 30 mars au soir, quelque 500.000 visiteurs se sont réunis autour du festival "Balade en France et en Francophonie 2025", organisé au parc Thông Nhât, à Hanoï, qui a vibré au rythme de la culture française et francophone.

L’événement, un des plus grands festivals francophones au Vietnam, était le fruit d’une collaboration particulière entre l’ambassade de France, l’Organisation internationale de la Francophonie (OIF), l’Agence universitaire de la Francophonie (AUF) et le Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones à Hanoï (GADIF). Il a offert au public une immersion totale dans la richesse des cultures francophones.

Fusion inédite

L’originalité de l’édition 2025 résidait dans la fusion entre la "Balade en France", le plus grand festival gastronomique français au Vietnam, et la "Fête de la Francophonie", permettant de célébrer la diversité francophone bien au-delà des seules traditions françaises.

Photo : Diêu Thúy/CVN

Dans leurs discours prononcés à la cérémonie d’ouverture, Olivier Brochet, ambassadeur de France au Vietnam ; Pierre Du Ville, délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam et président du GADIF ; Edgar Doerig, représentant régional pour l’Asie et le Pacifique de l’OIF ; et Nicolas Maïnetti, directeur de l’AUF - Asie-Pacifique, ont mis en lumière la “diversité” et la “richesse” de l’espace francophone, ainsi que le rôle central de la langue française dans les opportunités académiques et économiques.

Ayant réussi à mobiliser une soixantaine de sponsors et de partenaires, ce festival a battu tous les records. Il a réuni environ 80 stands autour de la gastronomie, de l’éducation, du tourisme et de l’innovation, formant une véritable vitrine de la diversité francophone.

Sport et convivialité

Parmi les moments forts, la 3e Course de la Francophonie, qui a débuté dès 06h30 dimanche 30 mars, a rassemblé près de 2.000 participants sur différentes distances, allant de la course familiale de 2,5 km aux épreuves plus exigeantes.

Ils ont été portés par les encouragements du public, témoignant de l’enthousiasme général pour ce moment sportif célébrant les valeurs de solidarité, de diversité et de partage. Un véritable “vecteur de rassemblement et de solidarité” comme l’a déclaré le diplomate français Olivier Brochet.

Soutenu par 11 partenaires et sponsors, “cet événement de convivialité sportive est l’occasion de renforcer les liens entre francophones et francophiles au Vietnam”, a-t-il souligné.

Langue d’avenir

L’édition 2025 du festival "Balade en France et en Francophonie" innovait avec un salon de l’orientation francophone. Placé sous le thème "Je m’éduque, donc j’agis", il a offert aux jeunes l’opportunité de découvrir les formations universitaires en français et de participer à un forum de l’emploi permettant d’explorer des opportunités de carrière dans des entreprises valorisant la maîtrise de cette langue.

“Réunissant six ambassades et trois partenaires institutionnels, cet événement phare du week-end a permis aux jeunes en quête de formations académiques et d’opportunités professionnelles de rencontrer 17 universités et écoles et autant d’entreprises francophones”, a informé Arnaud Pannier, attaché de coopération éducative de l’ambassade de France au Vietnam.

Les 29 et 30 mars, les étudiants et leurs parents ont ainsi pu explorer un large éventail de programmes universitaires, des opportunités de bourses et des perspectives de carrières internationales grâce à la maîtrise du français.

Photo : AUF/CVN

Un des temps forts fut la session d’orientation professionnelle, animée samedi 29 mars par deux enseignantes francophones de l’Université de Hanoï et de l’Université polytechnique de Hanoï (Hanoi University of Science and Technology - HUST). Les activités interactives ont attiré de nombreux jeunes, leur offrant des clés pour bâtir leur avenir.

Le Forum de l’emploi, tenu dimanche 30 mars de 14h00 à 18h00, a mis en valeur le français comme passeport pour des carrières d’avenir. De grandes entreprises francophones, telles que Thales, AREP, Socotec, nuoa.io, K+, Hutchinson, Xilam, ont participé aux échanges, permettant des recrutements prometteurs.

Le directeur de l’AUF - Asie-Pacifique, Nicolas Maïnetti, a insisté sur le rôle de cet événement qui “favorise les opportunités d’emploi en connectant la communauté universitaire francophone aux acteurs socio-économiques”.

Symphonie culturelle

Le festival "Balade en France et en Francophonie 2025" a littéralement métamorphosé la capitale vietnamienne en un carrefour effervescent de cultures, où musique, danse, théâtre et arts traditionnels se sont harmonieusement mêlés pour offrir aux spectateurs une immersion sensorielle inédite dans l’univers francophone.

Au total, 12 concerts ont rythmé les trois journées de festivités, accompagnés d’une dizaine de performances scolaires portées par de jeunes élèves des écoles bilingues de Hanoï. Cette programmation musicale éclectique a révélé toute la richesse et la vitalité de la scène francophone.

Les duos franco-vietnamien Hua Thanh Tú & Étienne et suisse Sophie de Quay & Simon Jaccard ont subjugué l’audience par une prestation tout en finesse et en émotion. La chanteuse vietnamienne Hà Myo a su, quant à elle, captiver les cœurs et tisser un pont émouvant entre cultures locale et francophone.

Samedi soir 29 mars, sous une brise fraîche typique du printemps hanoïen, la scène s’est enflammée grâce aux performances dynamiques de Bùi Công Nam & Kay Trân. Leur énergie communicative a transformé le public en véritable acteur de la fête, entre jeux interactifs.

Ce qui a marqué cette édition 2025, c’est la ferveur des spectateurs, venus en nombre, qui ont insufflé à l’événement une atmosphère vibrante. Ensemble, ils ont donné vie à une célébration singulière, où les cultures francophones se sont rencontrées, mêlées et épanouies dans un esprit de partage et de fête.

“Amoureuse de la musique, je suis ensorcelée par les spectacles explosifs des artistes tant étrangers que vietnamiens, accueillis par des applaudissements frénétiques. L’enthousiasme contagieux des jeunes talents des écoles francophones de Hanoï m’a également impressionnée, illustrant la promesse d’un avenir vibrant pour la francophonie au Vietnam. À cela s’est ajoutée une démonstration d’arts martiaux vietnamiens, qui a ajouté une note de discipline, d’élégance et de tradition à l’ensemble”, a partagé Tuê Minh, une lycéenne qui apprend le français depuis le primaire.

Fête des saveurs

Outre le sport, l’éducation et la musique, le parc Thông Nhât s’est transformé, l’espace d’un week-end, en un marché gastronomique, où l’odeur des croissants se mêlait aux arômes subtils des spiritueux, plongeant les visiteurs dans une atmosphère à la fois festive et distinguée.

La gastronomie française était à l’honneur, avec des stands de charcuteries, de boulangerie, de viennoiserie, de boissons, de fruits… En plus des dégustations, le festival a proposé des ateliers culinaires interactifs pour faire découvrir les secrets des recettes françaises traditionnelles. L’occasion pour les gourmets de s’immerger au cœur du savoir-faire hexagonal et d’apprendre à manier ses techniques ancestrales. Au stand Taste France, marque du secteur agricole et agroalimentaire français, les démonstrations animées par le chef renommé Zach Truong ont ravi les papilles avec des créations fusionnant traditions françaises et vietnamiennes.

Après avoir goûté recettes originales et pâtisseries distinguées, les visiteurs ont également pu savourer une sélection exquise de vins. Plus qu’une simple exposition gastronomique, cette manifestation a été un véritable espace de rencontre et de partage entre les cultures francophones. Entre un verre de Bordeaux et un plateau de fromages, Vietnamiens et francophones ont échangé anecdotes et découvertes gourmandes, scellant ainsi leur solidarité.

Le succès éclatant de la “Balade en France et en Francophonie 2025” annonce déjà une prochaine édition encore plus ambitieuse. L’engouement du public pour la francophonie, qu’elle soit gastronomique, culturelle, sportive ou académique, confirme que Hanoï est aujourd’hui un centre majeur de cette grande communauté en Asie.

Un rendez-vous désormais incontournable, où les cultures francophones se rencontrent, s’épanouissent et se réinventent.

Diêu Thúy/CVN