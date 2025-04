La visite du dirigeant Xi Jinping au Vietnam atteint des résultats supérieurs aux attentes

La récente visite d’Etat au Vietnam du secrétaire général du Parti communiste chinois et du président chinois Xi Jinping a été extrêmement fructueuse, les deux parties obtenant un large éventail de résultats, les plus significatifs à ce jour parmi les visites des dirigeants chinois au Vietnam.

Le Professeur Xu Liping, directeur du Centre d’études sur l’Asie du Sud-Est à l’Académie chinoise des sciences sociales, a fait cette déclaration lors d’une interview à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA) à Pékin.

Photo : VNA/CVN

Le Vietnam a réservé un accueil chaleureux au dirigeant chinois Xi Jinping, démontrant clairement l’amitié que le peuple vietnamien porte à son pays voisin, a-t-il réitéré.

C’est la quatrième visite de Xi Jinping au Vietnam en tant que secrétaire général du Parti communiste chinois et président chinois, et sa visite a servi à promouvoir le mécanisme d’échange entre les dirigeants du Parti et de l’État, démontrant clairement la nature stratégique des relations bilatérales, a-t-il souligné.

Concernant la coopération entre les deux parties, le Professeur Xu Liping a déclaré que les accords signés cette fois-ci incluent également l’échange d’expériences en matière d’administration nationale.

En particulier dans le domaine des échanges humanistes, l’accent a été mis cette fois sur la promotion du rôle des «ressources rouges» dans les échanges entre les deux organisations politiques.

La partie chinoise a invité la jeunesse vietnamienne à Pékin pour mettre en œuvre le programme «Voyage rouge : Recherche et études pour la jeunesse», renforçant la compréhension mutuelle et l’amitié entre les peuples, en particulier entre les jeunes générations des deux pays.

Dans le même temps, il a été préconisé que les jeunes chinois viennent au Vietnam pour des échanges, démontrant ainsi l’héritage et la promotion des traditions révolutionnaires des deux nations.

Dans un avenir proche, les échanges et les activités de coopération entre les deux partis communistes devraient continuer à s’approfondir, a-t-il noté.

Il a également reconnu que le voyage de Xi Jinping a été un grand succès, les deux parties ayant signé 45 accords de coopération de grande envergure, qui ne se limitent pas au domaine de la connexion des infrastructures de transport, en particulier les chemins de fer, mais s’étendant à des domaines tels que l’intelligence artificielle, la formation des ressources humaines, la simplification des procédures aux frontières, les économies numériques et vertes.

La signature d’un accord de coopération ferroviaire entre la Chine et le Vietnam et le lancement officiel du mécanisme de collaboration dans ce domaine sont considérés comme une nouvelle réalisation, qui apportera des avantages aux deux nations et aura un impact positif sur toute la région, a-t-il souligné.

VNA/CVN