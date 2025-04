Xi Jinping au Vietnam : un nouveau cap pour une Communauté d’avenir partagé

Selon la Professeure Liu Ying, cette orientation commune ne contribue pas seulement à consolider la paix et la stabilité régionales, mais favorise également le développement économique régional ainsi que la croissance économique mondiale.

La professeure chinoise a indiqué que le Vietnam était le premier pays visité par Xi Jinping en 2025, saluant l’amitié profonde entre les dirigeants des deux pays.

Selon elle, les deux pays disposent d’industries très complémentaires et de relations économiques et commerciales de plus en plus dynamiques, et ils partagent l’engagement commun de bâtir une Communauté d’avenir partagé de portée stratégique.

La visite du président Xi Jinping, a-t-elle poursuivi, marque une étape majeure dans le renforcement de la coopération substantielle entre la Chine et le Vietnam. Elle devrait se traduire par des résultats concrets : une confiance politique accrue, une collaboration plus substantielle dans les domaines de la défense et de la sécurité, un ancrage social renforcé ainsi qu’une coordination multilatérale plus étroite...

Par ailleurs, elle a souligné que la tournée du dirigeant chinois en Asie du Sud-Est – incluant également la Malaisie et le Cambodge - contribuerait à renforcer la coopération économique et commerciale entre la Chine et l’ASEAN.

VNA/CVN