Des érudits chinois soulignent l'importance de l'article publié sur le Quotidien du Peuple du SG Tô Lâm

Des érudits chinois ont souligné le contenu et l'importance de l'article intitulé "Unir les efforts pour ouvrir une nouvelle ère de développement des relations d'amitié entre le Vietnam et la Chine" du secrétaire général du Comité central du Parti communiste du Vietnam (PCV) Tô Lâm, publié le 14 avril sur le site web du Quotidien du Peuple .

Des experts chinois ont estimé que pour la première fois, le secrétaire général du Parti Tô Lâm publiait un article important sur le Quotidien du Peuple, lors d’une interview accordée à Pékin à l’Agence Vietnamienne d’Information, à l'occasion de la visite d'Etat du secrétaire général du Parti communiste chinois et président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, au Vietnam du 14 au 15 avril.

Selon le professeur Pan Jin'e, chercheuse principale à l’Institut du Marxisme, rattaché à l’Académie des Sciences sociales de la Chine, l'article du dirigeant Tô Lâm a de nombreuses significations. Tout d’abord, c’est la première fois que le Vietnam et la Chine publient des articles importants rédigés par les dirigeants des deux pays lors de leurs visites mutuelles.

Deuxièmement, cela démontre également une nouvelle forme de coopération médiatique entre le Vietnam et la Chine visant à publier des articles importants des dirigeants des deux pays.

Troisièmement, cela démontre la satisfaction des deux parties quant au développement actuel des relations bilatérales. Les deux parties conviennent de la manière dont les deux parties favorisent leur coopération dans divers aspects à l'avenir.

Quatrièmement, l’article du secrétaire général du PCV Tô Lâm présente et explique la nouvelle ère de développement du Vietnam. C'est très utile, car cela aide les théoriciens, les citoyens et les lecteurs chinois à mieux comprendre la stratégie de développement du Vietnam, ouvrant ainsi des opportunités aux deux pays de coopérer davantage à l'avenir.

Selon le Professeur, Cheng Hanping, directeur du Centre de recherche sur le Vietnam de l’Université de technologie du Zhejiang, dans son article, le secrétaire général du PCV Tô Lâm passe en revue les 75 ans d'histoire des relations bilatérales avec une profonde affection, présentant une vision d'une nouvelle ère de développement dans les relations bilatérales. Les deux pays édifient actuellement conjointement une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique. En outre, Tô Lâm fait quatre propositions pour le développement des relations bilatérales à l'avenir.

L’érudit chinois a estimé que ces suggestions étaient très adaptées à la réalité actuelle. En cette époque particulièrement complexe et changeante, le Vietnam et la Chine doivent contribuer conjointement à la protection de la paix régionale et mondiale, en pratiquant le multilatéralisme et la mondialisation et travaillant ensemble pour le bonheur des peuples et la coopération bilatérale mutuellement bénéfique.

