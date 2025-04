La visite du dirigeant chinois Xi Jinping marque un jalon historique dans les relations Vietnam-Chine

Le vice-ministre permanent des Affaires étrangères, Nguyên Minh Vu, a souligné le succès et les résultats remarquables de la visite d’État effectuée les 14 et 15 avril au Vietnam par le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping.

>> La visite d'État de Xi Jinping marque une nouvelle étape dans l'histoire de l'amitié

>> La visite du dirigeant Xi Jinping au Vietnam atteint des résultats supérieurs aux attentes

>> L'article de Tô Lâm met en lumière le caractère stratégique des liens Vietnam - Chine

Cette visite s’est conclue avec succès sur tous les plans. Elle revêt une signification majeure, positive et durable pour les relations bilatérales ainsi que pour le développement de chaque pays, notamment dans le contexte où le Vietnam et la Chine entrent dans une nouvelle ère de coopération stratégique, a déclaré Nguyên Minh Vu lors d’une interview accordée récemment à l’Agence Vietnamienne d’Information (VNA).

Photo : VNA/CVN

Le vice-ministre a affirmé que cette visite avait permis de maintenir un contact stratégique de haut niveau, de renforcer la confiance politique et de tracer les grandes orientations en faveur d’un développement sain, stable et durable des relations Vietnam - Chine, dans un environnement régional et international marqué par de nombreuses incertitudes.

Il a ajouté que cette rencontre de haut niveau avait offert une opportunité précieuse aux deux parties pour discuter et s’accorder sur les orientations, mesures et axes prioritaires visant à promouvoir leur coopération pratique dans les années à venir. Elle a également abouti à la signature d’un nombre record de documents de coopération, incluant une Déclaration commune et 45 accords entre ministères, secteurs, agences et collectivités locales des deux pays.

Afin de traduire ces résultats en actions concrètes et de promouvoir davantage les relations bilatérales, Nguyên Minh Vu a appelé les deux parties à suivre étroitement l’esprit de la Déclaration commune ainsi que les perceptions partagées de leurs hauts dirigeants.

Il a souligné que l’Année des échanges humanistes Vietnam - Chine, qui coïncide avec le 75e anniversaire de l’établissement des relations diplomatiques entre les deux pays, constitue une occasion majeure pour approfondir leur partenariat de coopération stratégique globale et faire progresser la construction d’une communauté de destin Vietnam - Chine à portée stratégique.

Le vice-ministre a également suggéré de maintenir des échanges réguliers de haut niveau, d’intensifier la coopération dans les domaines prioritaires, en particulier les infrastructures de transport, conformément à la déclaration commune et aux accords conclus lors de la visite de Xi Jinping.

Il a aussi insisté sur la nécessité de renforcer les échanges entre les peuples, de consolider les fondements sociaux en faveur d’une communauté de destin partagée, ainsi que de renforcer la coordination et le soutien mutuel dans les forums et mécanismes multilatéraux.

Enfin, Nguyên Minh Vu a souligné que les deux parties doivent coopérer étroitement dans la gestion de la frontière terrestre, contrôler et résoudre de manière appropriée les différends, notamment en mer, afin de préserver la paix et la stabilité régionales.

VNA/CVN