Le ministère chinois des Affaires étrangères affirme le succès de la visite au Vietnam du dirigeant Xi Jinping

Lors d'une conférence de presse régulière du ministère chinois des Affaires étrangères, concernant la visite d'État au Vietnam du secrétaire général du Comité central du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois, Xi Jinping, les 14 et 15 avril derniers, le porte-parole du ministère, Lin Jian, a déclaré que cette visite avait été un franc succès.

Photo : Thông Nhât/VNA/CVN

Il a dit qu’elle avait ouvert de nouvelles perspectives pour la construction d'une Communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique et pour le développement de la cause socialiste des deux pays, insufflant une énergie positive à la prospérité et à la stabilité régionales et mondiales.

Selon Lin Jian, il s'agit de la quatrième visite du dirigeant Xi Jinping au Vietnam au cours des dix dernières années, et de la première étape de sa première tournée étrangère de l’année. À l’occasion de cette visite, Xi Jinping a eu des entretiens et des rencontres avec le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, le président du Vietnam, Luong Cuong, le Premier ministre Pham Minh Chinh, et le président de l’Assemblée nationale Trân Thanh Mân. Il a également participé à la Rencontre d’amitié entre les peuples vietnamien et chinois.

Photo : Lâm Khanh/VNA/CVN

En outre, les deux secrétaires généraux ont assisté à la cérémonie de présentation de 45 documents de coopération bilatérale, ainsi qu’au lancement du mécanisme de coopération ferroviaire entre le Vietnam et la Chine.

Les deux pays ont publié une "Déclaration conjointe sur la poursuite de l’approfondissement du partenariat de coopération stratégique intégral et la promotion de la construction d’une Communauté d’avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique".

Le porte-parole a rappelé qu’en 2025, les deux pays célèbrent le 75e anniversaire de l’établissement de leurs relations diplomatiques, et que cette année est désignée comme "Année des échanges humanistes Vietnam - Chine".

Les deux parties se sont accordées pour continuer à promouvoir l’amitié sino-vietnamienne, à se soutenir mutuellement dans leur choix de la voie socialiste adaptée aux conditions nationales, à porter la confiance stratégique à une nouvelle hauteur, à bâtir un pilier de coopération en matière de sécurité plus substantiel, et à tirer parti de l’opportunité que représente le développement des nouvelles forces productives de qualité en Chine et de nouvelles forces productives au Vietnam pour consolider un modèle de coopération intégrale plus approfondi.

Elles ont également défini une vision commune pour la construction d'une Communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique.

Lin Jian a affirmé que la Chine est prête à œuvrer avec le Vietnam pour mettre en œuvre de manière rigoureuse les importantes perceptions communes atteintes par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays, perpétuer l’amitié traditionnelle qualifiée de "profonde affection Vietnam - Chine, à la fois camarades et frères", et assurer un développement stable et durable de la Communauté d’avenir partagé Chine - Vietnam de portée stratégique.

VNA/CVN