La gastronomie française à l’honneur à Hanoï

Quelque 14 tonnes de pommes et 300 kg de charcuteries ont été dégustées et écoulées au festival "Balade en France et en Francophonie 2025". Un beau triomphe qui témoigne de l’engouement du public vietnamien pour la gastronomie et l’agroalimentaire français.

Photo : Hông Anh/CVN

La 5e édition de la "Balade en France et en Francophonie", tenue du 28 au 30 mars 2025 au parc Thông Nhât, a connu un franc succès, offrant aux visiteurs un véritable voyage culinaire et culturel au cœur de la capitale.

Selon les organisateurs, l’événement a compté environ 80 stands, dont plus de 40 consacrés à la gastronomie sous la bannière "Taste France", permettant ainsi de faire montre de la richesse des traditions culinaires françaises.

"Une trentaine de producteurs ont présenté des spécialités de différentes régions de la France", a informé Marion Chaminade, conseillère régionale aux affaires agricoles à l’ambassade de France au Vietnam. Elle s’est déclarée réjouie de la “quantité impressionnante” de produits écoulés : "14 tonnes de pommes et 300 kg de charcuteries" ont été dégustées et achetées tout au long de ce week-end animé ! Et de souligner que "l’interaction avec le public était au cœur de l’événement" avec dégustations commentées, démonstrations culinaires, rencontres avec les artisans, animations et quiz sur la France et la francophonie.

En déambulant au sein de ce labyrinthe culinaire, immergés dans une multitude de saveurs, les visiteurs ont manifesté leur enthousiasme et leur émerveillement devant les plats imprégnés des goûts authentiques de l’Hexagone. Les produits phares tels que fromages, charcuteries, chocolats, pains, fruits, vins et spiritueux ont laissé une empreinte marquante, offrant l’occasion aux visiteurs de découvrir plus en profondeur la diversité et la richesse incomparable de la gastronomie française.

Photo : Hông Anh - Diêu Thuy/CVN

Nguyên Khanh, étudiante en hôtellerie et restauration à Hanoï, est très surprise de la variété des produits français. "Je suis tellement excitée, c’est la première fois que je viens à cet événement. L’ambiance est vraiment animée. Beaucoup de gens connaissent bien la France, mais peu ont l’occasion comme ici de goûter autant de plats français", a-t-elle exprimé, impatiente de savourer un délicieux sandwich au jambon et fromage.

Dans cet univers culinaire unique, il était impossible de résister aux arômes envoûtants des pâtisseries françaises. Aux côtés de l’emblématique marque Saint-Honoré, véritable référence pour les amateurs de douceurs, de nombreux stands ont proposé des recettes aussi séduisantes que variées. "Je suis particulièrement charmée par les pâtisseries françaises", a partagé Thu Trang, étudiante d’une université à Hanoï, s’attardant sur les "saveurs spécifiques dégagées à chaque stand".

Photo : Hông Anh/CVN

Les saveurs françaises étaient relevées par de nombreuses marques. La maison Red Apron a proposé une collection exclusive de crus, tandis qu’Anivin de France a présenté une gamme de vin bio qui a ravi les amateurs de grands nectars.

Julien Rogon, directeur général de Cooperl Vietnam et Philippines, s’est affairé autour des visiteurs, qui ont afflué au stand de Montagne Noire, prestigieuse marque de charcuterie sèche du numéro un du porc en France. "L’intérêt du public vietnamien est indéniable", s’est-il réjoui, rappelant un "stand modeste" lors de sa première présence au festival en 2023. "Face à l’afflux de visiteurs, nous avions opté pour un espace plus grand en 2024, et cette année nous l’avons encore élargi", a-t-il expliqué avec exaltation.

Photo : Hông Anh - Diêu Thuy/CVN

Benoît Barache, manager marketing de Blue Whale pour l’Asie, était sur la même longueur d’onde. "Il y a trois ans, lors de notre première participation, nous n’avions quasiment aucune présence, nous contentant simplement de proposer des échantillons aux visiteurs". À l’époque, les pommes françaises Candine faisaient juste leur entrée au Vietnam. Mais cette année, "nous en exportons à peu près une centaine de containers de 20 tonnes chacun", a-t-il annoncé. Le festival est donc un "excellent moyen" d’établir et de gagner la "confiance de nos clients et partenaires, de les rassurer sur le potentiel" de ce fruit, a-t-il remarqué, tout en précisant que Blue Whale est également sponsor de cette édition 2025.

Au-delà d’un simple festival, d’une expérience immersive et d’une escale gastronomique, cet événement "joue un rôle clé dans le renforcement des échanges culturels et commerciaux entre le Vietnam et la France", a souligné la conseillère agricole de l’ambassade de France. D’autant plus que les deux pays sont désormais “engagés dans un partenariat stratégique global”. L’objectif reste essentiel : "Présenter au public vietnamien les subtilités du savoir-faire français tout en créant des opportunités commerciales pour les entreprises participantes", a précisé Marion Chaminade.

L’an dernier, "Balade en France" avait réuni environ 400.000 visiteurs. Poursuivant sur sa lancée, l’édition 2025 en a attiré près de 500.000 tout au long du dernier week-end de mars. La foule, impatiente, faisait la queue pour goûter et acheter des produits français, déjà bien présents dans les foyers vietnamiens. Ce franc succès, source de "réel bonheur pour les organisateurs", témoigne du grand potentiel de la coopération bilatérale dans le secteur agricole et agroalimentaire.

Photo : Hông Anh/CVN

Ces exportations françaises vers le Vietnam ont atteint 209 millions d’euros en 2024, augmentant de 11,8% par rapport à 2019. Un chiffre encore "modeste" mais qui pourrait "largement croître dans les années à venir", a conclu avec confiance Mme Chaminade.

Hông Anh/CVN