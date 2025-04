La victoire du 30 avril 1975, un triomphe pour l’humanité

La victoire du 30 avril a insufflé un élan considérable au mouvement révolutionnaire mondial et a démontré que lorsqu’une nation décide de lutter pour son indépendance et sa souveraineté, elle peut triompher de n’importe quelle force hostile, aussi puissante soit-elle.

C'est l'analyse de Fredesmán Turró González, ancien ambassadeur de Cuba au Vietnam et actuel vice-président de l'Association d'amitié Cuba - Vietnam.

Dans une interview accordée à l’Agence Vietnamienne d’Information à l'occasion du 50e anniversaire de la réunification du Vietnam (30 avril 1975 - 30 avril 2025), M. Fredesmán a souligné que cette victoire constitue l'un des événements les plus glorieux et les plus significatifs de l'histoire moderne du Vietnam.

Elle est la manifestation éclatante du courage, de l'unité nationale et de la volonté inébranlable de l'ensemble du peuple vietnamien dans sa lutte pour l'indépendance et la souveraineté nationales, sous la direction éclairée du Parti et imprégnée des enseignements de l'Oncle Hô.

Pour M. Fredesmán, cette victoire d'il y a cinquante ans continue d'inspirer profondément les efforts du peuple et des dirigeants vietnamiens vers l'édification d'un Vietnam prospère et moderne.

Il a estimé que la solidarité revêt une importance capitale alors que le Vietnam connaît un développement économique et social rapide. La solidarité et l’unité entre les Vietnamiens, qu'ils résident au pays ou à l'étranger, ainsi qu’entre le peuple et ses dirigeants, sont les garantes d'un développement durable et équitable où personne n'est laissé pour compte et où chacun peut bénéficier des fruits de la croissance économique et sociale.

Selon M. Fredesmán, la victoire du 30 avril est le fruit d'une combinaison de nombreux facteurs, le facteur militaire ayant joué un rôle décisif. Dans le contexte de la mondialisation, la synergie de ces facteurs demeure essentielle pour atteindre les objectifs fixés. Dans le cas du Vietnam, il s’agit de parvenir au développement économique tout en assurant l'indépendance, la souveraineté et l'intégrité territoriale.

Le Vietnam entretient des relations diplomatiques avec plus de 190 pays, est présent sur plus de 200 marchés internationaux et participe activement aux organisations et événements internationaux. Le pays poursuit une politique étrangère pacifique, s’intègre dans l’économie mondiale, en particulier régionale, signe des accords de libre-échange et cultive des partenariats stratégiques ou globaux avec des nations clés. De plus, le Vietnam coopère librement avec d’autres pays, notamment Cuba.

M. Fredesmán est convaincu que la force de l’unité nationale, la direction avisée du Parti, le patriotisme et la fierté nationale permettront au Vietnam d'entrer résolument dans une nouvelle ère de progrès national.

