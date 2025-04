Victoire du Vietnam, une source d’inspiration pour les mouvements révolutionnaires

Un demi-siècle après sa victoire historique du 30 avril, le Vietnam savoure un nouveau triomphe : ses progrès remarquables en matière d'intégration internationale et de développement économique.

Dans une récente interview accordée à l'Agence Vietnamienne d'Information (VNA), Ignacio Mendoza Pizarro, premier secrétaire du Parti communiste bolivien, a souligné que l'ancien pays ravagé par la guerre, doté d'une économie fragile et d'infrastructures vétustes, s'est métamorphosé en l'une des économies les plus dynamiques du monde, affirmant progressivement sa position sur la scène internationale.

Photo : VNA/CVN

Il a qualifié les succès vietnamiens en matière de développement de continuation des qualités intrinsèques du pays : résilience, fermeté, dynamisme et autonomie. Il a insisté sur le fait que l'expérience du Vietnam en matière de développement économique et d'attraction des investissements étrangers revêt un intérêt majeur pour l'alliance au pouvoir en Bolivie et pour les mouvements révolutionnaires à travers le globe.

Selon l'homme politique bolivien, le succès du Vietnam repose en grande partie sur la décision opportune et pragmatique du Parti communiste vietnamien d'adopter des réformes économiques adaptées aux réalités nationales, incluant un système économique équilibré et synchronisé, les secteurs des biens, les services, la finance, l'immobilier, le travail, ainsi que les stratégies de développement scientifique et technologique.

Ignacio Mendoza Pizarro a également salué les politiques du Vietnam visant à élargir les droits des citoyens et à préserver sa riche diversité ethnique et culturelle. Ces éléments, a-t-il affirmé, ont joué un rôle central dans l'élaboration des stratégies de croissance nationale du pays, en particulier dans un contexte de dynamique économique mondiale en rapide évolution.

Selon lui, les remarquables performances du Vietnam en matière de commerce et sa stabilité macroéconomique constituent une attestation éloquente d'un cycle de développement pérenne, mené par une nation affranchie et souveraine.

Il a souligné que la victoire du 30 avril avait inauguré une nouvelle ère dans l'ordre mondial, une ère où aucun pays ne peut recourir arbitrairement à la force pour s'immiscer dans les affaires intérieures d'un autre.

VNA/CVN