P4G

Le Vietnam saisit l’opportunité d’une percée dans la transition écologique

Ayant pour thème "Une transition écologique durable et centrée sur l’humain", le IV e Sommet du Partenariat pour la croissance verte et les objectifs mondiaux 2030 (P4G) se déroule actuellement à Hanoï.

Photo : VNA/CVN

À cette occasion, le président et directeur général du World Resources Institute, Ani Dasgupta; le directrice exécutive du P4G, Robyn McGukin ; le directeur exécutif de l’organisation danoise State of Green, Finn Mortensen ; et la directrice régionale pour l’Asie, Institut mondial pour la croissance verte (GGGI), Malle Fofana, partagent les leçons tirées, en proposant des initiatives pour renforcer la coopération et aider le Vietnam et d’autres pays à réaliser leurs objectifs de transition écologique.

L’accompagnement crucial du gouvernement

Je suis très honoré d’être présent au sommet P4G organisé par le Vietnam et, du fond du cœur, je tiens à exprimer ma profonde gratitude au gouvernement vietnamien pour l’organisation de cet événement significatif. Le sommet de cette année rassemble de nombreux délégués venus des pays, des organisations internationales et des entreprises du monde entier, qui échangent leurs expériences et discutent ensemble pour trouver des solutions afin de dynamiser davantage le processus de transition écologique. C’est une question d’une importance vitale pour les générations futures.

Chaque nation est confrontée à ses propres défis sur la voie de la transition écologique et de la construction d’une économie à faible émission de carbone. Ces défis peuvent concerner le capital, la technologie, les politiques, les infrastructures ou les ressources humaines. C’est pourquoi, le sommet P4G 2025 organisé par le Vietnam est si important à l’heure actuelle. C’est une occasion pour les dirigeants des pays et des entreprises de se réunir, de trouver ensemble des solutions pour surmonter les obstacles rencontrés.

Le processus de transition écologique est en cours de manière forte au Vietnam et dans de nombreux pays du monde. C’est un bon signe pour la lutte commune contre le changement climatique. Le Vietnam est un exemple clair de la manière dont le gouvernement a activement soutenu les citoyens et les entreprises, en particulier les petites et moyennes entreprises, dans leur participation au processus de transition écologique, grâce à des solutions telles que la simplification des procédures administratives et la réduction des coûts d’investissement initiaux. Ces efforts du Vietnam visent à concrétiser l’objectif d’une transition vers une utilisation accrue d’énergies propres.

Susciter l’ambition de l’entrepreneuriat vert

Le P4G est un forum axé sur le soutien aux jeunes entreprises en phase de démarrage, en particulier dans les pays en développement, en matière de technique et de financement, tout en favorisant la coopération selon un mécanisme de partenariat public-privé pour aider les entreprises à surmonter les difficultés.

Il contribue à trouver des solutions pour réduire les émissions, atténuer les impacts du changement climatique et soutenir les projets dans les domaines de l’énergie, de l’eau et de l’agriculture. Le Vietnam est un membre fondateur et un partenaire de P4G depuis sa création.

Depuis lors, nous avons soutenu de nombreuses jeunes entreprises au Vietnam axées sur des domaines tels que l’énergie, l’eau, et le traitement des déchets. Nous nous concentrons également sur le soutien aux solutions technologiques innovantes, en particulier les solutions climatiques intelligentes.

Une jeune entreprise vietnamienne soutenue par P4G est EBOOST, qui se concentre sur la construction d’un réseau de bornes de recharge intelligentes pour véhicules électriques intégrant une technologie de gestion moderne. Cette entreprise se concentre sur les objectifs de croissance verte du Vietnam. Nous coopérons également avec la ville de Hanoï pour accélérer la transition des bus vers l’utilisation d’énergies vertes d’ici 2030.

Je pense que le Vietnam a de nombreux atouts pour développer la science et la technologie au service des objectifs climatiques. Nous soutenons pleinement les solutions de transition écologique du Vietnam ainsi que celles d’autres pays partenaires, en particulier les solutions pour le développement de la région du delta du Mékong, un facteur important pour la prospérité du Vietnam.

Le Danemark est prêt à soutenir le Vietnam

Actuellement, le Danemark s’efforce de jouer un rôle de premier plan dans le domaine de la transition écologique et de la croissance durable, avec pour objectif d’atteindre zéro émission nette d’ici 2045.

Nous accordons une grande importance au rôle et à la participation des petites et moyennes entreprises dans la promotion de la croissance verte. C’est pourquoi, le Danemark a créé six centres de développement des entreprises dans ses principales villes. Ces centres ont pour mission d’aider les entreprises, notamment les PME et les start-up, en leur fournissant des conseils d’experts gratuits, adaptés à chaque étape du développement de l’entreprise.

Je peux sentir l’esprit d’entreprise et d’innovation très fort au Vietnam. Fort de son expérience, le Danemark est prêt à soutenir le Vietnam en mettant en relation les PME ainsi que les start-ups des deux pays.

Le Danemark souhaite également partager et discuter avec ses partenaires vietnamiens des expériences acquises au cours du processus de transition écologique et de promotion du développement durable.

Le développement de la science et de la technologie est évident

Le monde est à un moment crucial pour intensifier l’action dans la lutte contre le changement climatique. Cette réalité exige que les pays accélèrent la recherche et le développement de solutions scientifiques et technologiques au service du processus de transition écologique.

Cependant, actuellement, 75% des solutions technologiques au service du processus de transition écologique dans le monde n’en sont qu’à leurs débuts. De plus, ces solutions se concentrent uniquement sur les domaines faciles à traiter et les secteurs à faibles émissions. Si l’on regarde les secteurs à fortes émissions comme l’industrie lourde, il existe un écart important entre les besoins de réduction des émissions et la réalité des investissements.

Par exemple, le volume de déchets rejetés par les industries lourdes dans l’environnement est énorme. Cependant, actuellement, la technologie de nettoyage ne peut traiter que 11% de la quantité de déchets des industries lourdes et se concentre uniquement sur les zones faciles à traiter.

Dans ce contexte, la communauté internationale devrait considérer l’investissement dans le développement de la science et de la technologie, en particulier l’intelligence artificielle (IA), au service du processus de transition écologique comme un investissement pour les générations futures. Pour ce faire, le rôle des gouvernements, des entreprises, des fonds d’investissement, des organisations internationales et des partenariats public-privé est très important pour garantir que les start-ups reçoivent le soutien nécessaire.

GGGI et le Vietnam ont de nombreuses opportunités de coopérer ensemble, afin de développer la science et la technologie au service du processus de croissance verte au Vietnam. Cela inclut la recherche et la mise en œuvre de solutions pour améliorer l’efficacité de l’utilisation des sources d’énergie, en particulier dans les secteurs de l’industrie lourde, des transports et de la construction ; le soutien aux start-up dans le domaine de la transition écologique et l’attraction de flux d’investissement dans la transition écologique.

NDEL/VNA/CVN