La Course de la Francophonie 2025 : un élan de solidarité et de convivialité

Dans la matinée du samedi 29 mars, le parc Thông Nhât à Hanoï s'est transformé en un véritable carrefour de la francophonie. Les participants enthousiastes, arborant des t-shirts colorés, se sont rassemblés dans une ambiance festive et conviviale pour la Course de la Francophonie 2025.

Organisée par l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF), l'ambassade de France au Vietnam et l'Organisation internationale de la Francophonie (OIF), la course s'inscrivait dans le cadre du festival "Balade en France et en Francophonie 2025".

Plus qu'une simple compétition, l’événement a célébré l'esprit de communauté, la diversité et les valeurs fondamentales de la francophonie à travers le sport.

Quelque 2.000 participants

La Course de la Francophonie 2025 a été marquée par une atmosphère exceptionnelle, où les amoureux du sport de tous âges se sont réunis pour partager un moment unique.

"L'ambiance est très chaleureuse et conviviale, avec des familles, des gens de tous niveaux, de toutes conditions, qui partagent un moment de sport ensemble. C'est vraiment un événement exceptionnel", a déclaré Nicolas Mainetti, directeur de l'AUF - Asie-Pacifique.

Cette année, près de 2.000 personnes s'y sont inscrites, marquant une augmentation significative par rapport aux éditions précédentes. Selon M. Mainetti, cette montée en puissance s'explique par une meilleure visibilité de l'événement, notamment grâce au soutien de l'ambassade de France et d'autres partenaires tels que l'OIF et le Groupe des ambassades, délégations et institutions francophones à Hanoï (GADIF). "Cette année, nous avons aménagé un espace intégré dans le cadre du festival +Balade en France et en Francophonie+. Cela permet d'attirer un public encore plus large et de renforcer l'image de la francophonie", a-t-il ajouté.

Le Délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, Pierre du Ville, présent également à l'événement, a souligné son aspect familial et intergénérationnel. "C'est une course très familiale, qui regroupe toutes les générations, créant des ponts entre personnes. On l'a vu aussi dans une ambiance très festive et chaleureuse, où règnent amitié et respect". Et d’ajouter : "Pour nous, c'est l'occasion de rappeler qui nous sommes et ce que nous pouvons offrir, notamment aux étudiants vietnamiens".

Moment de partage et d'engagement

L'événement portait des valeurs fortes : l'amitié, la diversité et la solidarité. Ce fut une belle occasion de rassembler la communauté francophone au Vietnam. La course s’inscrivait également dans une démarche engagée en faveur des Objectifs de développement durable (ODD). Cette initiative illustre parfaitement la volonté des organisateurs de sensibiliser le public à des pratiques respectueuses de l’environnement et du bien-être collectif.

Parmi les participants, Shalimar Durieux, enseignante à La Petite École Hanoi (École internationale française), a partagé : "On a décidé de participer tous ensemble avec mes collègues. Ma famille est aussi venue. On était un grand groupe et on a fait ça tous ensemble". Afin de bien s'y préparer, elle et son équipe avaient suivi un entraînement régulier, à base de marche, de natation et de vélo. "On a essayé de s'entraîner en marchant au moins une à deux fois par semaine pendant une heure minimum et de pratiquer d'autres activités à côté, comme aller à la piscine ou faire du vélo", a-t-elle expliqué.

Un autre participant, Mika Grégoire, stagiaire dans une université à Hanoï, a confié : "Mon maître de stage m'a proposé d'y participer et je n'ai pas hésité. Je cours rarement en France, mais je me suis dit que ce serait une belle occasion de partager ce moment entre locaux et étrangers".

L’arrivée fut un moment de satisfaction pour lui. "J'étais très fier, c'était un bel effort. J'ai couru une petite distance, de 2,5 km, mais c'était assez intense et rapide. L'ambiance était superbe, il y avait beaucoup de monde, c'était un vrai plaisir", a-t-il partagé.



L'événement a conquis le cœur des participants grâce à son organisation impeccable et son atmosphère festive. Cette course a permis à la francophonie de montrer qu'elle est bien plus qu'une langue partagée mais un espace de solidarité et d'engagement.

Les participants sont repartis avec des souvenirs inoubliables et une belle dose d'énergie positive. Déjà, ils attendent avec impatience l'édition 2026.

Texte et photos : Mai Quynh/CVN