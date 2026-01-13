Les nems, loempia et feuilles de riz du Vietnam s'invitent dans les cuisines européennes

Selon le média belge, les spécialités traditionnelles vietnamiennes telles que le nem , le loempia et surtout la feuille de riz s’invitent désormais largement dans les cuisines européennes, à travers des préparations créatives imprégnées de l’esprit culinaire occidental.

>> L'intelligence artificielle au service du journalisme

>> Wallonie-Bruxelles aide à renforcer les compétences des journalistes vietnamiens

>> Vietnam et Belgique francophone : des liens solides et fructueux

Photo : CVN

Traditionnellement utilisées dans la cuisine asiatique, les feuilles de riz se distinguent par leur grande polyvalence. Elles peuvent être consommées crues, frites ou poêlées, ce qui leur permet de s’intégrer aisément à la gastronomie européenne, aussi bien dans des plats frais que dans des préparations chaudes.

En Europe, le public est généralement familier des mets asiatiques roulés, tels que les rouleaux de printemps, les nems frits ou grillés. Toutefois, la feuille de riz n’est pas l’unique support de ces roulades. La pâte à base de farine de blé est également très présente : le canard laqué de Pékin est traditionnellement roulé dans une feuille de blé, tout comme le loempia, spécialité sino-indonésienne très populaire aux Pays-Bas, célèbre pour sa version frite et généreusement nappée de sauce aigre-douce.

Originaires du Vietnam, les feuilles de riz y sont utilisées depuis des siècles dans la cuisine traditionnelle avant de se diffuser dans l’ensemble de l’Asie du Sud-Est. Fabriquées à partir de farine de riz, d’eau et parfois de tapioca, elles sont cuites à la vapeur puis séchées au soleil. Leur utilisation est simple : une fois humidifiées à l’eau tiède, elles deviennent souples et élastiques, prêtes à accueillir une grande variété de garnitures.

Au-delà des recettes classiques à base de porc, de crevettes et d’herbes aromatiques, la gastronomie belge explore aujourd’hui des déclinaisons audacieuses. La RTBF cite notamment des nems garnis de mozzarella et de jambon de Parme, de mortadelle et de parmesan, ou encore de fromage de Herve associé à un sirop de fruits.

L’innovation culinaire va encore plus loin. Certaines créations détournent la feuille de riz pour confectionner des "gâteaux de riz" (tobokis) inspirés de la cuisine sud-coréenne, agrémentés de légumes, ou pour remplacer la pâte traditionnelle dans des raviolis italiens farcis de ricotta, d’épinards, de potiron ou de champignons.

Selon la RTBF, les feuilles de riz vietnamiennes séduisent de plus en plus les gourmets européens grâce à leur polyvalence, leur facilité d’utilisation et leur remarquable capacité d’adaptation aux ingrédients occidentaux. Cette rencontre culinaire ne se limite pas à accroître le rayonnement de la gastronomie vietnamienne : elle contribue également à enrichir la scène gastronomique multiculturelle de la Belgique et de nombreux autres pays européens.

VNA/CVN