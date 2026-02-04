À la Foire du Printemps 2026, le côm ravive l’esprit du Têt

La première Foire du Printemps 2026 s'impose comme un événement majeur de promotion commerciale, rassemblant les produits emblématiques des terroirs et villages de métier vietnamiens. Au sein de cet espace, la présence de Côm Môc Huyên, à travers ses produits à base de côm (jeune riz gluant), contribue à recréer l’identité culinaire raffinée de Hanoï durant le Têt.

>> Vitalité économique confirmée avec plus de 32.000 visiteurs en deux jours d'ouverture

>> Renforcer la compétitivité des exportations vietnamiennes

>> La Foire du Printemps 2026 booste l’agroalimentaire

Photo : VNA/CVN

Intégré à l’espace thématique ''Têt des retrouvailles'', le stand de Côm Môc Huyên adopte une présentation sobre, privilégiant l’expérience gustative et mettant en valeur l’arôme et la teinte verte du grain de côm, étroitement liés à la culture culinaire hanoïenne.

Selon Nguyên Thi Thu Huyên, directrice de la société par actions d’investissement, de commerce et de développement Viet Long, la participation à la Foire du Printemps 2026 vise avant tout à rapprocher le côm des consommateurs grâce à la dégustation directe d’un produit traditionnel.

Actuellement, Côm Môc Huyên développe plus de vingt lignes de produits, tout en considérant le grain de côm comme l’élément central, avec pour objectif de préserver une saveur originelle, légère et raffinée.

Parmi les produits présentés, le banh chung au côm suscite un intérêt particulier. Élaboré selon des méthodes traditionnelles, avec un mélange équilibré de riz gluant et de côm, il se distingue par sa couleur verte naturelle et son arôme caractéristique, avec des versions végétariennes également proposées.

À partir du côm, l’entreprise a élargi sa gamme à des produits salés, des versions végétariennes et à plusieurs produits dérivés, aux côtés des spécialités traditionnelles.

À travers sa présence à la Foire du Printemps 2026, le côm est présenté non seulement comme un produit culinaire, mais aussi comme un symbole de l’élégance gastronomique de Hanoï, étroitement lié à l’espace du Tet et à la vie des habitants de la capitale.

VNA/CVN