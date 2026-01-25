Poulet mijoté aux champignons shiitake

Véritable concentré de saveurs, le poulet mijoté aux shiitakes se distingue par sa finesse gustative. La sucrosité naturelle de la volaille s’y mêle à la fermeté des champignons pour un équilibre texturé exemplaire. Enrichi en nutriments grâce aux dattes rouges, carottes et maïs, ce plat incarne l’art du mijotage. Idéal pour une table conviviale, à déguster bien chaud avec du riz blanc ou du pain.

Pour 3 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 35 minutes

Ingrédients

- 500 g de blanc de poulet

- 100 g de champignons parfumés séchés (shiitake)

- 1 carotte

- 1 maïs

- 100 g de dattes rouges

- 1 petit morceau de gingembre

- Un peu d’ail haché

- Un peu de graisse de porc

- Assaisonnement : sel, sucre, fond de volaille, poivre

Préparation

- Laver le poulet et le couper en morceaux de taille moyenne. Pour éliminer toute odeur, le faire tremper dans de l’eau salée diluée ou avec du gingembre écrasé pendant environ 15 minutes, puis rincer soigneusement.

- Éplucher la carotte et la couper en morceaux. Couper l’épi de maïs en tronçons.

- Laver les champignons shiitake et les dattes rouges.

- Éplucher le gingembre et le couper en fines lamelles. Éplucher et hacher l’ail.

Cuisson

- Faire chauffer une casserole ou une marmite avec un peu de graisse de porc. Lorsqu’elle est chaude, ajouter l’ail haché et le gingembre, puis faire revenir jusqu’à ce qu’ils soient bien parfumés et légèrement dorés.

- Ajouter les morceaux de poulet et faire revenir en remuant jusqu’à ce que la viande se raffermisse et devienne blanche.

- Verser de l’eau dans la casserole, couvrir et porter à ébullition. Lorsque l’eau bout, ajouter la carotte, le maïs, les jujubes et les champignons shiitake.

- Couvrir et laisser mijoter jusqu’à ce que tous les ingrédients soient bien tendres.

- Astuce : pour gagner du temps, il est possible d’utiliser une cocotte-minute, ce qui rendra le poulet plus fondant et permettra aux ingrédients de bien s’imprégner des saveurs.

- En fin de cuisson, assaisonner avec du sel, du sucre ou du fond de volaille selon le goût.

- Lorsque le potage est bien cuit et savoureux, saupoudrer d’un peu de poivre moulu. Le poulet mijoté aux champignons shiitake, à la fois nourrissant et réconfortant, est prêt à être dégusté. Servir bien chaud avec du riz blanc ou du pain.

Nguyên Thành/CVN