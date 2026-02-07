Quand le nem nuong enflamme Little Saigon à San Jose

Situé au cœur du quartier de Little Saigon à San Jose (États Unis), le restaurant vietnamien Nem nuong Nha Trang attire chaque jour une foule impressionnante de clients depuis qu’il est devenu viral sur les réseaux sociaux.

Photo : CTV/CVN

Ouvert discrètement en avril 2025, l’établissement est présenté comme le seul restaurant de la région spécialisé dans le nem nuong, une spécialité emblématique du quartier de Nha Trang (Centre), à base de viande de porc hachée et grillée. Ces dernières semaines, la fréquentation a connu une hausse spectaculaire, notamment le week end. Le restaurant vend jusqu’à 1.400 rouleaux de nem nuong par jour, obligeant parfois les clients à patienter plus d’une heure.

Le goût du charbon et de la tradition

Chaque jour, Molly Tran installe un barbecue au charbon juste devant le restaurant pour griller le nem nuong, plat traditionnel d’origines diverses. Les vidéos et partages sur les réseaux sociaux ont largement contribué à ce succès fulgurant.

Photo : CTV/CVN

Revenant sur l’origine de cette aventure culinaire, Molly Tran raconte s’être installée en 1990 à Stockton, en Californie. Ce n’est que sept ans plus tard qu’elle a pu retourner à Nha Trang pour revoir ses parents. Lors de ce premier voyage, sa mère l’avait emmenée déguster des nem nuong chez une marchande ambulante, un souvenir profondément ancré dans son enfance. Au fil des séjours suivants, ce plat est devenu une habitude incontournable. Finalement, la vendeuse de rue lui a transmis sa recette, lui permettant de faire découvrir ce mets à sa famille et à ses proches aux États Unis.

À l’origine, l’ouverture du restaurant visait simplement à créer un emploi pour son fils, Jack Lam. Avant cela, celui-ci avait déjà ouvert un restaurant vietnamien, Bò né Phú Yên, classé parmi les 100 meilleurs restaurants des États Unis. Dans ce nouvel établissement, Molly Tran est aux fourneaux, tandis que son fils assure la gestion afin de garantir la constance de la qualité et l’efficacité du fonctionnement.

La qualité à l’épreuve de l’affluence

“Chaque plat demande énormément de travail. Quand l’affluence est aussi forte, maintenir l’équilibre n’est pas facile”, confie Jack Lam. Outre le nem nuong, la carte propose également des brochettes de bœuf à la lao et une salade de papaye à 13 dollars. Molly Tran explique avoir appris ces recettes auprès d’un autre vendeur ambulant du parc Angel Cruz, à Stockton, qu’elle fréquentait chaque semaine lorsqu’elle était étudiante. Elle n’avait alors jamais envisagé d’ouvrir un restaurant, souhaitant simplement cuisiner pour sa famille.

Les brochettes de bœuf, d’un rouge éclatant, dégagent des arômes intenses de citronnelle et de charbon. Préparées à partir de l’épaule de bœuf, elles sont réputées pour leur saveur prononcée et leur texture ferme, et sont souvent épuisées bien avant la fermeture. La salade de papaye, également d’inspiration laotienne, se distingue par une sauce puissante mêlant pâte de crabe, de poisson et de crevettes fermentées. Trois niveaux de piment sont proposés, dont le plus fort est décrit comme “brûlant jusqu’aux oreilles”.

Le restaurant dispose d’une petite salle de 16 places, ainsi que d’un espace VIP pour les clients souhaitant davantage d’intimité. À l’avenir, la carte pourrait s’enrichir de nouveaux plats tels que le bo né (boeuf sauté sur plaque chauffante), le banh mi xiu mai (sandwich vietnamien aux boulettes de porc), le bánh hoi (brochettes de porc grillé servies avec fines galettes de vermicelles) accompagné de charcuteries, ainsi que des plateaux de nem à rouler soi même, proposés sur place ou à emporter.

Viêt Hà - Phuong Nga/CVN