Silhouette vietnamienne à cheval présentées à la Foire du Printemps 2026

Entre culture, tradition et modernité, la parade ''Silhouette vietnamienne à cheval'' a animé le Centre d’exposition du Vietnam à Hanoï. L’événement, mêlant costumes historiques et cavalerie, a séduit visiteurs et familles en cette période pré-Têt.

Dans la matinée du 7 février, l’atmosphère du Centre d’exposition du Vietnam (VEC) s’est transformée sous les rythmes des tambours et la vitalité d’un défilé inédit intitulé "Bách hoa bộ hành" (La marche des cent fleurs). Au cœur de la Foire du printemps 2026, cette parade vivante a offert aux habitants de la capitale un spectacle culturel ancré dans l’histoire nationale, tout en s’insérant harmonieusement dans le dynamisme contemporain.

Le thème principal, ''Silhouette vietnamienne à cheval'', a créé un point d’attraction remarquable pour les visiteurs. Plutôt qu’une performance scénique isolée derrière des barrières ou des écrans, la manifestation a été intégrée directement dans les allées animées de l’exposition. Dans un contexte où la foule déambule pour acheter des produits traditionnels ou vivre les premiers jours du Nouvel An lunaire, cette parade a transformé l’espace public en une scène culturelle ouverte à tous.

Le caractère unique de l’événement tient à la combinaison de "Bách hoa bộ hành" et du Club de cavalerie (CLB Kỵ Xạ). Une trentaine de modèles et d’acteurs, vêtus de costumes soigneusement reconstitués inspirés de l’époque Nguyên et du début du XXᵉ siècle, ont déambulé le long des allées. Les silhouettes gracieuses des vêtements traditionnels flottant au vent, associées à l’allure fière des montures, ont offert aux spectateurs une vision à la fois solennelle et élégante de la culture vietnamienne.

Dans ce cadre, les costumes ont joué un rôle essentiel. Les áo dài ngũ thân (robes traditionnelles à cinq volets) et áo tấc (tunique traditionnelle) portés par les participants ont non seulement évoqué la richesse de l’habillement historique vietnamien, mais aussi souligné comment ces traditions peuvent s’inscrire dans la vie culturelle moderne. Les chevaux, placés au centre de cette mise en scène, ont rappelé au public l’importance de l’animal dans l’imaginaire et l’histoire du pays.

La parade s’est déployée en trois étapes distinctes, chacune portant une dimension symbolique. La première, ''Avec le cheval céleste pour inaugurer le printemps'', a vu le cortège s’élancer lentement depuis la Maison Kim Quy, créant un prélude solennel à l’événement et attirant le regard des visiteurs dès l’ouverture de la matinée.

La deuxième étape, ''Découverte du marché du Têt à travers le Vietnam'', a constitué un moment de grande interaction. Au cœur de la Foire du Printemps 2026, les arrêts réguliers entre les modèles, les vendeurs et les stands ont évoqué l’ambiance joyeuse et conviviale des marchés traditionnels du Têt, où échanges, rires et rencontres animent chaque allée.

Enfin, la troisième étape, ''Cheval vers le succès'', a conduit le défilé jusqu’à la fontaine centrale de l’exposition, où une salutation cérémonieuse a été rendue aux visiteurs. Cette conclusion a été conçue comme un vœu collectif adressé à la communauté pour la nouvelle année, symbolisant la prospérité et l’harmonie.

Au-delà de la parade, l’organisation de "Bách hoa bộ hành" répond à une volonté plus large du VEC d’établir un espace d’expérience intégrée. Selon les responsables du centre, l’intention est de dépasser la simple dimension commerciale d’une foire : les visiteurs doivent apprendre, se divertir et se rapprocher de la culture nationale à travers ce type d’animations éducatives et ludiques.

Cet événement a été particulièrement bien accueilli par les habitants de Hanoï et les visiteurs internationaux. Nombre d’entre eux ont salué l’équilibre entre la célébration des traditions vietnamiennes et l’atmosphère détendue et accessible à tous. Dans un contexte de renouveau culturel à l’approche des célébrations du Têt, la manifestation a montré comment les valeurs patrimoniales peuvent être mises en scène dans des formats contemporains et festifs.

Alors que la Foire du Printemps 2026 se poursuit, cette déambulation artistique reste un exemple significatif de la manière dont la capitale vietnamienne valorise et renouvelle son héritage culturel en phase avec les aspirations des nouvelles générations.

Minh Quân/CVN