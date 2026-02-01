Jarret de porc braisé à la sauce de soja

>> Bulots parfumés à la citronnelle
Sa robe ambrée, née d’un laquage méticuleux à la sauce de soja, cache un bouquet d’épices aromatiques savamment dosées. Tout le secret de cette spécialité réside dans une marinade prolongée et un mijotage à feu doux, permettant aux saveurs de pénétrer jusqu’au cœur des fibres. Servi avec du riz blanc, ce plat offre un équilibre parfait entre puissance gustative et réconfort.
Pour 4 personnes
Préparation : 20 minutes
Cuisson : 1 heure 30 minutes
Ingrédients
- 1,2 kg de jarret de porc
- 130 ml de sauce de soja
- 3 étoiles de badiane
- 1 bâton de cannelle
- 2 cuillères à soupe d’ail haché
- 1/2 cuillère à café de piment en poudre doux
- Quelques échalotes
- Un peu d’huile
- Assaisonnement : sucre, sel
Préparation
- Couper le jarret de porc en gros morceaux (ou plus petits selon les préférences). Le frotter avec du sel, puis rincer soigneusement.
- Placer le jarret dans un grand saladier et verser de l’eau bouillante jusqu’à le recouvrir entièrement. Laisser tremper environ 10 minutes.
- Égoutter ensuite le jarret et le rincer abondamment à l’eau froide.
Cuisson
- Faire chauffer une casserole avec un peu d’huile.
- Lorsque l’huile est chaude, ajouter les étoiles de badiane et le bâton de cannelle, puis faire revenir quelques instants jusqu’à ce qu’ils dégagent leur parfum.
- Ajouter ensuite l’ail haché et le faire revenir jusqu’à ce qu’il soit bien doré et odorant.
- Baisser légèrement le feu, puis ajouter tous les morceaux de jarret préparés dans la casserole.
- Faire revenir en remuant afin que la viande se raffermisse et s’imprègne des arômes de l’ail et des épices.
- Incorporer ensuite la sauce de soja, le sucre, un peu de sel et éventuellement du glutamate. Bien mélanger pour enrober uniformément le jarret avec l’assaisonnement.
- Verser environ 1,2 litre d’eau dans la casserole. Porter à ébullition, puis réduire le feu et laisser mijoter doucement.
- Écumer régulièrement la mousse qui remonte à la surface afin d’obtenir une sauce claire et appétissante.
- Ajouter le piment doux en poudre ou quelques piments frais selon le goût.
- Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que le jarret soit bien tendre (il doit se détacher facilement à la fourchette). La viande prendra naturellement une belle couleur brune ambrée grâce à la sauce de soja, sans ajout de caramel.
- Rectifier l’assaisonnement si nécessaire. En fin de cuisson, ajouter les échalotes entières épluchées, laisser bouillir encore quelques minutes, puis retirer du feu.
Nguyên Thành/CVN