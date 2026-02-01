Jarret de porc braisé à la sauce de soja

Véritable chef-d’œuvre de patience, ce jarret de porc braisé se distingue par une chair délicatement confite dont la texture fondante rivalise avec une couenne onctueuse, presque gélatineuse.

Sa robe ambrée, née d’un laquage méticuleux à la sauce de soja, cache un bouquet d’épices aromatiques savamment dosées. Tout le secret de cette spécialité réside dans une marinade prolongée et un mijotage à feu doux, permettant aux saveurs de pénétrer jusqu’au cœur des fibres. Servi avec du riz blanc, ce plat offre un équilibre parfait entre puissance gustative et réconfort.

Pour 4 personnes

Préparation : 20 minutes

Cuisson : 1 heure 30 minutes

Ingrédients

- 1,2 kg de jarret de porc

- 130 ml de sauce de soja

- 3 étoiles de badiane

- 1 bâton de cannelle

- 2 cuillères à soupe d’ail haché

- 1/2 cuillère à café de piment en poudre doux

- Quelques échalotes

- Un peu d’huile

- Assaisonnement : sucre, sel

Préparation

- Couper le jarret de porc en gros morceaux (ou plus petits selon les préférences). Le frotter avec du sel, puis rincer soigneusement.

- Placer le jarret dans un grand saladier et verser de l’eau bouillante jusqu’à le recouvrir entièrement. Laisser tremper environ 10 minutes.

- Égoutter ensuite le jarret et le rincer abondamment à l’eau froide.

Cuisson

- Faire chauffer une casserole avec un peu d’huile.

- Lorsque l’huile est chaude, ajouter les étoiles de badiane et le bâton de cannelle, puis faire revenir quelques instants jusqu’à ce qu’ils dégagent leur parfum.

- Ajouter ensuite l’ail haché et le faire revenir jusqu’à ce qu’il soit bien doré et odorant.

- Baisser légèrement le feu, puis ajouter tous les morceaux de jarret préparés dans la casserole.

- Faire revenir en remuant afin que la viande se raffermisse et s’imprègne des arômes de l’ail et des épices.

- Incorporer ensuite la sauce de soja, le sucre, un peu de sel et éventuellement du glutamate. Bien mélanger pour enrober uniformément le jarret avec l’assaisonnement.

- Verser environ 1,2 litre d’eau dans la casserole. Porter à ébullition, puis réduire le feu et laisser mijoter doucement.

- Écumer régulièrement la mousse qui remonte à la surface afin d’obtenir une sauce claire et appétissante.

- Ajouter le piment doux en poudre ou quelques piments frais selon le goût.

- Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que le jarret soit bien tendre (il doit se détacher facilement à la fourchette). La viande prendra naturellement une belle couleur brune ambrée grâce à la sauce de soja, sans ajout de caramel.

- Rectifier l’assaisonnement si nécessaire. En fin de cuisson, ajouter les échalotes entières épluchées, laisser bouillir encore quelques minutes, puis retirer du feu.

Nguyên Thành/CVN