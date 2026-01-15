Le premier musée du phở vietnamien ouvre à Hô Chi Minh-Ville

Le premier Musée du phở (soupe de nouilles à la viande de bœuf ou de poulet) a ouvert ses portes jeudi 15 janvier à Hô Chi Minh-Ville (Sud), marquant une étape importante dans la préservation du patrimoine culinaire national.

Situé sur une surface de 800 m2 dans le quartier de Bên Thành, le musée du phở est le premier musée culinaire privé du Vietnam à avoir obtenu l’agrément du Service de la culture et des sports de Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Le musée s’étend sur trois étages et propose aux visiteurs un voyage à travers 100 ans d’histoire du phở, grâce à une boutique de souvenirs, une cuisine ouverte, une salle de cinéma et un espace d’exposition culturelle.

Il offre une visite complète d’environ 60 à 70 minutes, guidant les visiteurs des contextes historiques et culturels jusqu’à une expérience culinaire qui leur permet de mieux comprendre l’histoire et la culture de ce plat emblématique. Le prix indiqué pour la visite du musée est de 750.000 dôngs par adulte et de 500.000 dôngs par enfant.

Le point fort du musée est son espace d’exposition culturelle, qui conserve des centaines d’objets et de documents relatifs à la culture du pho vietnamien, provenant de trois régions. Il propose des dispositifs interactifs conçus pour aider les visiteurs à mieux comprendre les ingrédients, la préparation et le savoir-faire liés au phở.

La visite comprend également un espace de restauration où les visiteurs peuvent déguster un bol de phở et un dessert local, ainsi qu’un espace de jeu interactif au deuxième étage.

Le rez-de-chaussée est consacré à la présentation de souvenirs inspirés du pho ainsi qu’à des spécialités régionales. Le parcours s’achève par la dégustation d’un bol de phở spécial.

Lê Nhât Thanh, fondateur et directeur du Musée du phở, a déclaré que le lieu préserve les valeurs du phở, retraçant son histoire centenaire, des vendeurs ambulants aux tables du monde entier.

À travers l’histoire du phở, le musée vise à promouvoir l’essence même de la cuisine vietnamienne et à faire rayonner la fierté nationale auprès des visiteurs internationaux, a-t-il ajouté.

Si le phở est considéré comme l’emblème de l’excellence gastronomique vietnamienne, il fait indéniablement parti de la gastronomie mondiale aujourd’hui, ayant obtenu son statut d’icône culinaire incontournable par les nombreuses versions et extrapolations dont il fait l’objet de par le monde. À l’origine de ce succès incomparable, à la fois son étonnante simplicité et sans doute sa gamme de saveurs subtiles qui permet de jouer sur une large gamme de goûts.

Le musée prévoit d’accueillir entre 1.500 et 2.000 visiteurs par jour, dont plus de la moitié seront des étrangers et des groupes de touristes.

VNA/CVN