Le Vietnam contribue à la construction de la Communauté socio-culturelle de l'ASEAN

Le vice-Premier ministre Bui Thanh Son a signé la décision n° 155/QD-TTg du 20 janvier 2026 approuvant le programme d'action pour la mise en œuvre du Plan stratégique de la Communauté socioculturelle de l'ASEAN (ASCC) au Vietnam pour la période 2026-2035.

L'objectif général de ce programme d'action est de mettre en œuvre efficacement le plan stratégique, contribuant ainsi à la construction d'une Communauté de l'ASEAN intégrée, autonome, résiliente et durable, centrée sur l'humain, d'ici à 2045.

D'ici 2035, le programme vise à atteindre les objectifs du plan stratégique tout en intégrant les intérêts et objectifs de développement national afin de générer une valeur ajoutée pour la région et pour le Vietnam. Ce plan vise également à garantir que plus de 90 % des cadres, fonctionnaires et agents du secteur public possèdent une compréhension de base du Code de conduite des citoyens de l'ASEAN (ASCC) et de ses avantages, tout en promouvant activement la conscience de l'identité de l'ASEAN auprès des jeunes générations et du grand public.

S'appuyant sur ce plan, le programme d'action définit la mise en œuvre de 12 objectifs stratégiques. Il s'agit notamment de bâtir une communauté centrée sur l'humain, tournée vers les personnes et étroitement liée, avec une mobilité fluide des personnes, des biens et des services, et une appropriation partagée et une identité de l'ASEAN ; de libérer pleinement le potentiel humain et d'améliorer la qualité de vie grâce à une participation inclusive et durable et à une cohésion sociale renforcée, garantissant ainsi une prospérité partagée, en particulier pour les groupes vulnérables, et de ne laisser personne de côté.

D'autres objectifs visent à optimiser les atouts démographiques pour faire du bloc un pôle de croissance et d'innovation en promouvant une éducation inclusive, holistique et transformatrice dans un environnement d'apprentissage favorable, en développant une main-d'œuvre hautement qualifiée et compétitive et en créant des emplois décents et de qualité. Le programme vise également à bâtir une ASEAN en meilleure santé, avec une espérance de vie plus longue, une protection sociale complète pour tous les groupes d'âge, une prévention efficace des maladies transmissibles et non transmissibles, des progrès vers la couverture sanitaire universelle et un accès à des systèmes de santé durables et résilients.

De plus, le programme ambitionne de promouvoir une ASEAN plus verte en favorisant une croissance durable sur terre et en mer, en développant l'économie verte et l'économie bleue dans toute la région et en renforçant le rôle du bloc dans la promotion du développement durable et la lutte contre le changement climatique.

Pour atteindre ces objectifs, le programme d'action définit cinq solutions clés : examiner, intégrer et mettre en œuvre le contenu du plan stratégique dans les plans, politiques et programmes des ministères, des secteurs et des collectivités territoriales ; renforcer la communication et le plaidoyer pour mieux faire connaître la Convention de l'ASEAN sur le changement climatique et le programme d'action ; mobiliser et attirer des ressources ; et améliorer les structures organisationnelles et le renforcement des capacités des fonctionnaires, conformément aux besoins.

Les ministères, secteurs et collectivités territoriales concernés sont chargés d'élaborer des plans d'action sectoriels à finaliser d'ici juin et de soumettre des rapports annuels de mise en œuvre au ministère de l'Intérieur avant le 1er décembre, pour consolidation et transmission au Premier ministre.

Un examen à mi-parcours du programme d'action sera mené en 2030, suivi d'une évaluation finale en 2035.

VNA/CVN