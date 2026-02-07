Maquereau grillé à l’air-fryer

Le maquereau grillé à la friteuse à air chaud réinvente la simplicité avec élégance. Cette cuisson par convection sublime la fermeté de sa chair au goût naturellement sucré, tout en conférant à la peau un croustillant irrésistible. Une technique moderne qui préserve l’essence même de la marinade ail-piment, offrant une expérience gustative intense et saine.

Pour 3 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 30 minutes

Ingrédients

- 500 g de maquereau

- 1-2 piments

- 4 gousses d’ail

- 3 échalotes

- 2 cuillère à soupe (c.à.s) d’huile

- 15 ml d’huile de roucou

- Assaisonnement : sauce soja, sel, sucre, fond de volaille

Préparation

- Rincer soigneusement le maquereau, puis l’essuyer complètement avec du papier absorbant afin d’éliminer toute trace d’humidité et d’atténuer l’odeur de poisson.

- Laver les piments, retirer les graines et les hacher finement. Peler l’ail et les échalotes, puis les hacher également.

- Mettre le piment, l’ail et les échalotes dans un mortier ou un mixeur, puis écraser ou mixer finement.

- Transférer le mélange dans un bol, ajouter 1/2 cuillère à café (c.à.c) de sel, 1/2 c.à.c de fond de volaille et 1 c.à.c de sucre.

- Ajouter un peu d’huile de roucou pour donner une belle couleur au poisson. Bien mélanger, puis incorporer 2 c.à.s d’huile afin d’éviter que le poisson ne se dessèche à la cuisson.

- À l’aide d’un pinceau ou d’une cuillère, badigeonner généreusement la marinade sur les deux faces des darnes de maquereau. Laisser mariner pendant environ 15 minutes pour que le poisson s’imprègne bien des saveurs.

Cuisson

- Tapisser le panier de l’air-fryer de papier cuisson. Disposer les darnes de maquereau marinées à l’intérieur.

- Première cuisson : cuire à 150-170°C pendant 15 à 20 minutes. Au bout de 10 à 15 minutes, ouvrir la friteuse, retourner le poisson et badigeonner à nouveau avec le reste de la marinade.

- Deuxième cuisson : augmenter la température à 180°C et poursuivre la cuisson 5 à 7 minutes, jusqu’à ce que le poisson soit bien doré et parfumé.

* Sauce d’accompagnement

- Verser un peu de sauce soja dans un petit bol.

- Ajouter quelques gouttes d’huile de sésame et une pincée de sucre, puis bien mélanger.

- Disposer le maquereau grillé sur un plat. Servir chaud, accompagné de tranches de concombre, de légumes marinés ou de crudités selon votre goût.

Le maquereau est parfumé, relevé au piment et à l’ail, tout en restant tendre et juteux. Trempé dans la sauce soja à l’huile de sésame ou une sauce aigre-douce légère, ce plat est idéal pour un repas familial simple et gourmand.

Nguyên Thành/CVN