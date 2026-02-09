Foire du Printemps 2026 : couleurs printanières de l’ancienne capitale Huê

Sur une superficie d’environ 250 m², l’espace dédié à Huê à la Foire du Printemps 2026 n’est pas seulement un lieu d’exposition et de commercialisation de produits, mais aussi un rendez-vous culturel racontant l’histoire d’une ancienne capitale en pleine transformation, portée par la dynamique du développement contemporain.

Au cœur de l’atmosphère animée de la première Foire du Printemps 2026, le pavillon de la ville de Huê, placé sous le thème "Couleurs printanières de l’ancienne capitale - Empreinte du patrimoine 2026", s’impose comme une vitrine culturelle à la fois paisible, raffinée et pleine de vitalité. Réunissant 23 entreprises et coopératives, cet espace se distingue non seulement comme un lieu d’exposition et de vente, mais aussi comme un point de rencontre culturel retraçant l’itinéraire d’une ancienne capitale en mutation.

Empreinte du patrimoine

La première impression en entrant dans le pavillon de Huê tient à son agencement ouvert et moderne, qui conserve néanmoins une atmosphère empreinte de nostalgie. Les tons chauds et profonds, les motifs inspirés de l’architecture impériale, ainsi que les images de la rivière des Parfums, de la Cité impériale ou encore des villages d’artisanat traditionnel sont harmonieusement combinés, composant un ensemble riche en identité culturelle. Dès les premiers jours de la foire, le pavillon de Huê est devenu un lieu de check-in prisé des visiteurs.

L’espace d’exposition est structuré en trois zones distinctes, guidant le public à travers un parcours fluide et immersif. Dans la zone d’accueil, l’image de Huê se dévoile à travers des vidéos, publications et brochures mettant en lumière les réalisations en matière de développement socio-économique, les potentialités de la ville, ainsi que les informations relatives au commerce, à l’investissement et aux destinations culturelles et touristiques emblématiques. Les images de la Cité impériale, de la rivière des Parfums, du lagon de Tam Giang - Câu Hai ou encore de la région montagneuse d’A Luoi esquissent le portrait d’une Huê plurielle, profonde et attractive dans l’atmosphère du printemps.

La zone dédiée aux produits artisanaux, à l’industrie rurale typique et aux villages de métiers insuffle un rythme vivant au pavillon. De nombreux artisans et créateurs y proposent des démonstrations en direct, permettant aux visiteurs d’observer chaque étape du processus de fabrication. La poterie rustique de Phuoc Tich, l’élégance soyeuse de l’áo dài de Huê ou encore les œuvres artisanales témoignent du savoir-faire remarquable et de la richesse culturelle des habitants de l’ancienne capitale.

Dans l’espace consacré aux produits agricoles, aux spécialités locales, aux produits OCOP, ainsi qu’aux produits bénéficiant de marques collectives et d’indications géographiques, l’ambiance se fait plus jeune et dynamique. L’agencement soigné met en valeur l’origine, la qualité et l’histoire des terroirs, illustrant clairement l’orientation de développement durable associée à l’économie verte et à l’économie numérique de la ville de Huê.

Pour de nombreux visiteurs, le pavillon de Huê n’est pas seulement un lieu d’achat, mais un véritable espace d’expérience. "Je suis impressionnée par la manière d’exposer, très typique de Huê, à la fois raffinée et harmonieuse. Le pavillon ne se contente pas de présenter des produits : il raconte une histoire sur la ville, paisible, profonde et pleine de vitalité", confie Trân Tuyêt Lan, venue de Hanoï.

Le vice-président du Comité populaire de la ville de Huê, Phan Quy Phuong, indique que la participation de la localité à la Foire nationale du Printemps 2026 vise à renforcer la promotion commerciale, stimuler la consommation, élargir les marchés d’exportation et promouvoir les produits emblématiques. Il s’agit également d’une occasion de présenter l’image, les réalisations socio-économiques, ainsi que les informations commerciales, d’investissement et les destinations culturelles et touristiques de Huê à l’occasion du Têt, contribuant ainsi à renforcer la notoriété de la marque Huê et à développer les échanges commerciaux.

Occasions et perspectives

La Foire du Printemps 2026 ouvre de nombreuses opportunités concrètes pour les entreprises et artisans de Huê. Au-delà d’un événement commercial ponctuel, elle constitue une plateforme de promotion de marque, de mise en réseau et d’élargissement des marchés.

L’artisan Trân Điên Điên, propriétaire d’un atelier de bonsaïs dans la commune d’A Luoi 2, y présente neuf grandes œuvres et plus de trente créations de petite taille, entièrement réalisées à la main à partir de fils métalliques incrustés de pierres précieuses. Après seulement deux jours d’ouverture, la majorité des produits avaient déjà été commandés, dépassant largement ses attentes initiales, l’obligeant à poursuivre la fabrication directement sur son stand.

Selon M. Điên, "le soutien du Centre de promotion de l’investissement, du commerce et d’appui aux entreprises de Huê, notamment la prise en charge du transport, m’a permis d’acheminer aisément un grand volume de produits à Hanoï pour les exposer et les promouvoir".

De son côté, la styliste d’áo dài Đoan Trang indique que le stand consacré à l’ao dài de Huê attire en permanence un large public. Elle y a présenté une trentaine de modèles en soie aux couleurs printanières ; en peu de temps, plus de la moitié des pièces ont été vendues, accompagnées de nombreuses commandes sur mesure. Selon elle, les clients apprécient particulièrement l’ao dài de Huê pour la finesse de sa confection et ses prix abordables.

Parallèlement aux activités de vente directe, les entreprises et artisans de Huê ont pris part à divers séminaires, conférences et forums de promotion commerciale organisés dans le cadre du salon. Ces rencontres leur ont permis d’accéder à des informations sur le marché et les tendances de consommation, d’entrer en contact avec des distributeurs et de grands partenaires, et de s’intégrer plus profondément dans la chaîne de valeur production–distribution.

Plusieurs participants ont salué le rôle d’accompagnement des autorités et des organismes de promotion commerciale, notamment dans l’aménagement des espaces d’exposition, la mise en relation médiatique et la réduction des coûts de participation. Ce soutien encourage les entreprises à présenter les produits les plus emblématiques et de meilleure qualité de Huê.

À long terme, les entreprises espèrent que les foires nationales continueront de jouer le rôle de pont efficace entre la production et le marché, entre les valeurs traditionnelles et les besoins de consommation modernes, permettant aux produits de Huê de renforcer progressivement leur position sur un marché élargi, en cohérence avec la stratégie de développement de l’économie verte, de l’économie numérique et de l’intégration internationale de la ville à l’horizon 2030, avec une vision jusqu’en 2045.

Texte : Mai Trang/CVN

Photos : Công Thuong/CVN