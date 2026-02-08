Calmars mijotés sucré-salé

Incontournable des côtes vietnamiennes, ce plat de calmars mijotés sucré-salé est une véritable ode à la gourmandise. La recette sublime la fraîcheur iodée du produit par une caramélisation légère, créant un équilibre parfait entre fondant et fermeté. Derrière cette apparente simplicité se cache une saveur authentique et réconfortante, aussi saine que savoureuse. Une escale culinaire irrésistible qui invite, dès la première bouchée, au voyage sur les rives du Vietnam.

Pour 3 personnes

Préparation : 10 minutes

Cuisson : 20 minutes

Ingrédients

- 500 g de calmars

- Un petit morceau de gingembre

- 5 échalotes

- 4 brins de ciboulette

- 1 piment doux

- Assaisonnement : nuoc mam (saumure de poisson), caramel, sauce au piment, sucre, sel, poivre moulu

Préparation

- Rincer soigneusement les calmars. Peler le gingembre. Couper 2 échalotes en fines lamelles et hacher le reste. Émincer la ciboulette en séparant les parties blanches et vertes. Couper le piment en rondelles ou le hacher finement, selon votre préférence.

- Porter à ébullition une casserole d’eau avec 1 cuillère à café (c.à.c) de sel, le gingembre en lamelles et quelques échalotes. Lorsque l’eau bout, plonger les calmars et les blanchir rapidement pendant environ une minute. Dès que l’eau recommence à frémir, retirer immédiatement les calmars afin d’éviter qu’ils ne deviennent caoutchouteux.

- Transférer aussitôt les calmars dans un bol d’eau glacée pendant 15 à 20 minutes. Cette étape permet d’obtenir des calmars fermes, non odorants et d’une belle couleur. Égoutter soigneusement.

- Placer les calmars bien égouttés dans un saladier. Ajouter 1 cuillère à soupe (c.à.s) de caramel, la moitié des échalotes hachées, la partie blanche de la ciboulette, le piment (si utilisé) et 1 c.à.s de sauce de poisson. Bien mélanger et laisser mariner 5 à 10 minutes.

Cuisson

- Faire chauffer un peu d’huile dans une poêle. Ajouter le reste des échalotes hachées, la ciboulette et le piment, puis faire revenir jusqu’à ce que soit bien parfumé.

- Ajouter les calmars avec toute la marinade. Baisser le feu et laisser mijoter doucement afin que les calmars absorbent progressivement les saveurs.

- Incorporer 1 c.à.s de sauce au piment pour donner une belle couleur et une légère touche relevée. Remuer régulièrement. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’eau car les calmars rendent naturellement leur jus.

- Rectifier l’assaisonnement si besoin. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la sauce épaississe et enrobe brillamment chaque calmar.

- Parsemer de ciboulette ciselée et de poivre moulu pour relever l’arôme.

* Conseil de dégustation : servez ce plat immédiatement avec du riz blanc chaud. Pour apporter de la fraîcheur, accompagnez-le de quelques feuilles de laitue et de rondelles de concombre.

Nguyên Thành/CVN