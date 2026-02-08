Calmars mijotés sucré-salé

>> Huîtres gratinées au fromage
>> Poulet mijoté aux champignons shiitake
>> Jarret de porc braisé à la sauce de soja
Pour 3 personnes
Préparation : 10 minutes
Cuisson : 20 minutes
Ingrédients
- 500 g de calmars
- Un petit morceau de gingembre
- 5 échalotes
- 4 brins de ciboulette
- 1 piment doux
- Assaisonnement : nuoc mam (saumure de poisson), caramel, sauce au piment, sucre, sel, poivre moulu
Préparation
- Rincer soigneusement les calmars. Peler le gingembre. Couper 2 échalotes en fines lamelles et hacher le reste. Émincer la ciboulette en séparant les parties blanches et vertes. Couper le piment en rondelles ou le hacher finement, selon votre préférence.
- Porter à ébullition une casserole d’eau avec 1 cuillère à café (c.à.c) de sel, le gingembre en lamelles et quelques échalotes. Lorsque l’eau bout, plonger les calmars et les blanchir rapidement pendant environ une minute. Dès que l’eau recommence à frémir, retirer immédiatement les calmars afin d’éviter qu’ils ne deviennent caoutchouteux.
- Transférer aussitôt les calmars dans un bol d’eau glacée pendant 15 à 20 minutes. Cette étape permet d’obtenir des calmars fermes, non odorants et d’une belle couleur. Égoutter soigneusement.
- Placer les calmars bien égouttés dans un saladier. Ajouter 1 cuillère à soupe (c.à.s) de caramel, la moitié des échalotes hachées, la partie blanche de la ciboulette, le piment (si utilisé) et 1 c.à.s de sauce de poisson. Bien mélanger et laisser mariner 5 à 10 minutes.
Cuisson
- Faire chauffer un peu d’huile dans une poêle. Ajouter le reste des échalotes hachées, la ciboulette et le piment, puis faire revenir jusqu’à ce que soit bien parfumé.
- Ajouter les calmars avec toute la marinade. Baisser le feu et laisser mijoter doucement afin que les calmars absorbent progressivement les saveurs.
- Incorporer 1 c.à.s de sauce au piment pour donner une belle couleur et une légère touche relevée. Remuer régulièrement. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’eau car les calmars rendent naturellement leur jus.
- Rectifier l’assaisonnement si besoin. Poursuivre la cuisson jusqu’à ce que la sauce épaississe et enrobe brillamment chaque calmar.
- Parsemer de ciboulette ciselée et de poivre moulu pour relever l’arôme.
* Conseil de dégustation : servez ce plat immédiatement avec du riz blanc chaud. Pour apporter de la fraîcheur, accompagnez-le de quelques feuilles de laitue et de rondelles de concombre.
Nguyên Thành/CVN