Promouvoir l’image du Vietnam au Festival culturel international 2026 en Grèce

|L’ambassadrice Pham Thi Thu Huong présente des articles vietnamiens à l'événement en Grèce.
|Photo : VNA/CVN
Ioannis Maronitis, président du Club UNESCO du Pirée et des îles, a remercié l’ambassadrice Pham Thi Thu Huong pour cette contribution qui enrichit la diversité culturelle du festival et favorise le rapprochement entre les deux peuples.
De son côté, l’ambassadrice a souligné que la culture constituait un levier essentiel pour renforcer la compréhension mutuelle et promouvoir la coopération bilatérale dans divers domaines.
Lors de ses interventions médiatiques, Ioannis Maronitis a exprimé le souhait d’intensifier les échanges de délégations culturelles entre les deux pays dans les temps à venir.
Ce festival a réuni les pavillons de 20 pays et de nombreuses troupes artistiques locales.
VNA/CVN