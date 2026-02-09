L’esprit du Têt traditionnel s’invite en avance à la Foire du Printemps, malgré la pluie

En dépit d’un week-end froid et pluvieux, la Foire du Printemps a attiré un public nombreux, recréant l’atmosphère animée et conviviale d’un grand marché du Têt du Cheval au cœur de la capitale.

Dès l’ouverture des portes, le dimanche matin 8 février, les accès à la Foire du Printemps affichaient une affluence soutenue. Un flux continu de visiteurs convergeait vers le site, apportant avec lui l’effervescence caractéristique des jours précédant le Nouvel An lunaire.

De nombreuses familles profitaient de la promenade pour effectuer leurs achats de produits alimentaires, de cadeaux et d’articles destinés aux fêtes, recréant le rythme familier d’un marché du Têt traditionnel anticipé à Hanoï.

Plusieurs visiteurs ont confié avoir volontairement choisi le week-end afin de disposer de davantage de temps et de savourer pleinement l’ambiance festive. En raison des conditions météorologiques, beaucoup ont opté pour la voiture particulière, le taxi, mais surtout pour les transports en commun, facilités par l’ouverture récente de cinq nouvelles lignes de bus reliant directement divers quartiers de la ville au Centre national des expositions du Vietnam.

"Malgré le froid et la pluie, le trajet a été très simple : un court parcours en taxi, puis un bus direct jusqu’au salon. Sur place, des navettes électriques gratuites facilitent les déplacements, notamment pour les personnes âgées et les familles nombreuses", témoigne Mme Hoàn, résidente à Long Biên.

"En une seule visite, nous pouvons acheter l’essentiel pour le Têt traditionnel, avec bien plus de choix que dans les commerces de proximité", ajoute-t-elle.

Même constat pour Trân Minh Tuân domicilié à Câu Giây, qui souligne que la foire constitue à la fois une sortie de loisirs et une occasion de préparer les fêtes. "Nous avions prévu qu’il y aurait du monde, mais l’affluence dépasse encore nos attentes. C’est dense, mais joyeux. Malgré le temps, on sent clairement que le Têt de l’Année du Cheval 2026 approche", confie-t-il.

Au-delà de l’aspect commercial, la Foire du Printemps se distingue par une atmosphère résolument festive, renforcée par un programme artistique continu. Le matin, dans le hall 7, les spectacles de chant et de danse du Théâtre national de chant, de danse et de musique du Vietnam, consacrés au printemps et à Hanoï, ont attiré un public nombreux.

L’après-midi et en soirée, les représentations du cirque du Vietnam et du Théâtre national de marionnettes, avec des numéros tels que Fleurs et papillons, Fête des moissons ou encore des performances acrobatiques, prolongent cette ambiance de célébration.

Affluence en hausse et dynamisme commercial marqué

L’enthousiasme des visiteurs s’est rapidement répercuté sur les stands. Au cours de la journée du dimanche 8 février, de nombreuses entreprises ont enregistré une fréquentation nettement supérieure à celle des premiers jours du salon.

L’activité commerciale s’en est trouvée stimulée, avec une intensification des promotions et démonstrations de produits tout au long de la journée.

Dans les espaces dédiés aux produits alimentaires, aux spécialités régionales et aux articles labellisés OCOP, les exposants proposaient largement des dégustations.

Selon les entreprises, cette approche permet de renforcer la confiance des consommateurs, de plus en plus attentifs à la qualité et à la sécurité alimentaire à l’approche du Têt traditionnel.

Trân Binh Dông, représentant de la société Trân Lâm Gia Phát, spécialisée dans les viandes séchées et les produits certifiés OCOP, indique que de nombreux clients, déjà rencontrés lors du Salon d’Automne précédent, sont revenus passer commande. "Certains achats destinés aux cadeaux du Têt traditionnel atteignent plusieurs dizaines de millions de dôngs. Lorsqu’ils sont satisfaits et rassurés sur la qualité, les clients n’hésitent pas à acheter de gros volumes", explique-t-il, soulignant l’efficacité persistante de la vente directe, en complément du commerce électronique.

Les produits de bien-être - tisanes de chrysanthème, fruits secs, poudres lyophilisées - ont également suscité l’intérêt des clients d’âge mûr et des seniors. "Les visiteurs goûtent d’abord, puis décident rapidement d’acheter. Beaucoup reviennent même pour compléter leurs achats", observe la représentante de la société Lotekfarm, Nguyên Thi Minh Anh.

L’atmosphère du Têt traditionnel anticipé s’est enfin affirmée dans les secteurs de l’habillement, de l’ameublement et des biens de consommation. Dès la matinée, de nombreuses enseignes ont proposé des remises attractives.

À l’image de la société Sài Dông Garment, dont les offres promotionnelles permanentes ont attiré un flux continu de clients, ou encore des groupes Woodsland et Minh Long, qui ont séduit les visiteurs grâce à des réductions pouvant atteindre 70% sur les produits d’ameublement, répondant à la demande de renouvellement intérieur en ce début d’année.

