Huîtres gratinées au fromage

Les huîtres gratinées au fromage “La Vache qui rit” révèlent un mariage audacieux entre fraîcheur iodée et onctuosité. Sous le feu du gril, la célèbre portion fondante fusionne avec la chair délicate du mollusque, exhalant des notes savoureuses et réconfortantes, devenues incontournables sur les tables de fête.

>> Bouillon de travers de porc et de colocase géante

>> Salade de papaye verte aux crevettes séchées

>> Bulots parfumés à la citronnelle

Pour 4 personnes

Préparation : 15 minutes

Cuisson : 10 minutes

Ingrédients

- 1 kg d’huîtres

- 8 portions de fromage “La Vache qui rit”

- 1 kg de mayonnaise

- 1 brique de lait frais non sucré

- 200 g de lait concentré sucré

- 4 jaunes d’œufs

- 60 ml d’huile de roucou

Préparation

- Séparer les 4 jaunes d’œufs et les mettre dans un bol. Retirer l’emballage des 8 portions de fromage “La Vache qui rit”. Mesurer soigneusement tous les ingrédients selon les quantités indiquées.

- Verser d’abord le lait frais non sucré dans le blender afin de faciliter le mixage des ingrédients plus épais. Ajouter ensuite l’huile de roucou, les jaunes d’œufs et le fromage.

- Incorporer le lait concentré sucré, puis terminer par la mayonnaise. Mixer jusqu’à obtenir une sauce lisse, homogène et bien onctueuse.

* Astuce : transvasez l’excédent de sauce dans une poche à douille, un bocal hermétique ou un flacon souple. Cette préparation se conserve parfaitement au réfrigérateur jusqu’à un mois. Une réserve idéale pour improviser de nouvelles fournées de gratins en un tour de main.

Cuisson

- Nettoyer soigneusement les huîtres fraîches selon la méthode habituelle. Les disposer sur une grille au-dessus de braises bien chaudes et les cuire jusqu’à environ 70% de cuisson (environ 1 minute à feu vif).

- Lorsque les huîtres sont partiellement cuites, les retirer et napper généreusement chaque huître de sauce au fromage. Remettre sur le gril et poursuivre la cuisson environ 1 minute, juste le temps que la sauce fonde et frémisse légèrement.

- Éviter de trop cuire afin de préserver la tendreté et la saveur des huîtres.

- À l’aide d’un chalumeau de cuisine, passer une flamme légère sur la surface de la sauce jusqu’à obtention d’une belle coloration dorée, légèrement gratinée, rappelant des huîtres au four.

- Les huîtres gratinées au fromage sont prêtes : dorées, brillantes et délicieusement parfumées.

- À déguster immédiatement, bien chaudes, pour apprécier pleinement la richesse du fromage, de la mayonnaise et du lait concentré, parfaitement équilibrée par la douceur naturelle des huîtres.

Nguyên Thành/CVN