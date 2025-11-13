Bureau politique

La construction d'une centrale nucléaire et d'une voie ferrée internationale dès le début 2026

Le Bureau politique exige le lancement de plusieurs projets importants dans les domaines des transports, de l'énergie, des infrastructures et des projets utilisant d'importants fonds publics (comme l'autoroute Nord - Sud à l’est, la centrale nucléaire de Ninh Thuân et la voie ferrée internationale) à partir du début de l'année 2026.

Au nom du Bureau politique, le secrétaire général du Parti communiste du Vietnam, Tô Lâm, a récemment signé la publication de la Conclusion N°203 portant sur la poursuite de la concentration sur la mise en œuvre des tâches et solutions afin d’atteindre l'objectif de croissance pour l'année 2025, créant ainsi une base solide pour une croissance durable à deux chiffres dans la période à venir.

La croissance dépend encore beaucoup de facteurs externes, en particulier des investissements directs étrangers (IDE). Le potentiel des différentes régions et secteurs économiques est très important mais n'a pas encore été pleinement exploité, notamment dans le secteur privé.

Récemment, le Comité central du Parti, le Bureau politique et le Secrétariat ont adopté plusieurs résolutions, conclusions et directives visant à favoriser le développement de divers secteurs, en insistant particulièrement sur la nécessité de promouvoir une croissance rapide et durable dans la nouvelle phase de développement du pays.

Le Bureau politique exige qu'immédiatement, l'on se concentre sur la direction des préparatifs nécessaires pour la mise en opération des marchés, des institutions financières et monétaires (centre financier international, bourse des actifs numériques, Bourse de l'or...).

Il exige également le lancement de plusieurs projets nationaux importants dans les domaines des transports, de l'énergie, des infrastructures, ainsi que des projets utilisant des investissements publics importants (l’autoroute Nord-Sud à l’est, la centrale nucléaire de Ninh Thuân, le chemin de fer international...) dès le début de l'année prochaine.

Le Bureau politique confie à la Commission des politiques et stratégies du Parti la préparation du projet de résolution du Comité central du Parti du XIVe mandat, sur les solutions stratégiques pour stimuler la croissance économique à deux chiffres ; de construire un programme d'action pour la mise en œuvre de la résolution, avec des propositions et des projets concrets dans tous les secteurs, à présenter lors du 3e plénum du Comité central du Parti du XIVe mandat.

