Le Vietnam pourrait atteindre 470 milliards de dollars d’exportations en 2025

Avec une croissance de 16,2% du chiffre d’affaires à l’export sur dix mois, les exportations vietnamiennes en 2025 sont en bonne voie pour atteindre un nouveau record, avec une performance susceptible de dépasser l’objectif de 12% fixé en début d’année.

Au cours des quatre derniers mois, le chiffre d’affaires à l’export a constamment dépassé les 42 milliards de dollars par mois, permettant à la croissance des exportations de surpasser largement les objectifs initiaux. Si le niveau de 40 milliards de dollars par mois est maintenu au cours des deux derniers mois, le chiffre d’affaires à l’export pourrait atteindre un record et dépasser largement les prévisions, pour s’élever à environ 470 à 471 milliards de dollars.

La forte dynamique du commerce extérieur contribuera significativement à la croissance économique cette année. Vu ces perspectives, de nombreuses organisations internationales ont relevé leurs prévisions de croissance du Vietnam pour 2025. Selon le ministère des Finances, Standard Chartered a relevé ses prévisions de croissance du Vietnam pour 2025 à 7,5% (contre 6,1% fin juillet) et prévoit 7,2% pour 2026 ; HSBC a ajusté ses prévisions à 7,9% (contre 6,6%), avec 6,7% pour 2026 ; UOB a revu la croissance de 2025 à 7,5 % (contre 6,9%) ; tandis que la Banque asiatique de développement (BAD) l’a relevée à 6,7%.

Dans son dernier rapport macroéconomique, Standard Chartered estime que le Vietnam continue de renforcer sa position dans les chaînes d’approvisionnement mondiales, grâce à une activité commerciale vigoureuse et à une intégration plus profonde via de nombreux accords de libre-échange (ALE). Rien qu’en octobre 2025, le chiffre d’affaires à l’export a atteint 42,05 milliards de dollars, en hausse de 17,5% sur un an, tiré par la forte croissance des secteurs clés : électronique et ordinateurs (+47,9%), téléphones (+4,7%), machines (+12,2%) et véhicules et pièces détachées (+13,5%).

Les exportations du secteur électronique ont atteint un cumul de 136 milliards de dollars à la fin octobre, un record pour cette industrie depuis qu’elle participe aux activités d’exportation. Avec une croissance proche de 50% sur un an, l’industrie électronique, informatique et des composants confirme son rôle de pilier des exportations vietnamiennes.

La croissance positive du commerce extérieur permet par ailleurs au Vietnam de maintenir une position extérieure nette solide, témoignant d’une stabilité macroéconomique renforcée.

Tim Leelahaphan, économiste principal en charge du Vietnam et de la Thaïlande chez Standard Chartered, souligne que la résilience et la capacité d’adaptation du Vietnam se reflètent dans l’attrait continu des investissements directs étrangers, la croissance stable des exportations et la consolidation du rôle stratégique du pays dans la diversification des chaînes d’approvisionnement mondiales.

Le secteur du textile-habillement, quant à lui, vise un chiffre d’affaires à l’export de 47 à 48 milliards de dollars en 2025. En 10 mois, la croissance a atteint 7,6% avec 33 milliards de dollars, confirmant une dynamique positive malgré un environnement tarifaire moins favorable. Au cours des neuf premiers mois de 2025, le secteur a réalisé près de 15.000 milliards de dôngs de chiffre d’affaires, soit 80% du plan annuel et 110% du niveau de la même période de l’an dernier ; le bénéfice avant impôt a atteint environ 1.040 milliards de dôngs, équivalant à 114% du plan annuel et doublant celui de la même période de 2024.

Le secteur de l’aquaculture devrait également progresser, avec un objectif de 10,5 à 11 milliards de dollars d’exportations en 2025, supérieur au seuil de 10 milliards de dollars de 2024.

Selon Anthony Tan, chef adjoint et économiste principal du Bureau de recherche macroéconomique de l'ASEAN +3 (ASEAN +3 Macroeconomic Research Office - AMRO), l’économie vietnamienne connaît une reprise vigoureuse grâce aux réformes et à la hausse des exportations.

À moyen et long terme, si le Vietnam continue d’améliorer sa productivité, de renforcer ses chaînes d’approvisionnement régionales et d’attirer des investissements de haute qualité, le pays pourra maintenir une croissance stable et durable dans les années à venir.

VNA/CVN