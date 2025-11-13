VNR500 2025 : Samsung Vietnam en tête des plus grandes entreprises du pays

Le Top 500 des plus grandes entreprises du Vietnam (VNR500) et le Top 500 des plus grandes entreprises privées en 2025 ont été dévoilés le 12 novembre par la compagnie Vietnam Report et le journal en ligne VietNamNet .

Photo : CTV/CVN

Le classement VNR500 des plus grandes entreprises vietnamiennes pour l’année 2025 place en tête Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen, suivi du Groupe national de l’industrie et de l’énergie (Petrovietnam), du Groupe national des produits pétroliers du Vietnam (Petrolimex), de Vingroup, du Groupe de l’industrie et des télécommunications de l’armée vietnamienne (Viettel), de la Banque d’investissement et de développement du Vietnam (BIDV), de la Banque de l’agriculture et du développement rural (Agribank), de la Banque de l’industrie et du commerce du Vietnam (VietinBank), du Groupe des industries du charbon et des minerais du Vietnam (Vinacomin) et du conglomérat Hòa Phát.

Selon Vu Dang Vinh, directeur général de Vietnam Report, l’année 2025 marque le début d’un nouveau cycle de forte croissance pour l’économie vietnamienne, symbolisant la transition après une période mondiale de turbulences économiques. Le cadre macroéconomique du pays continue de se consolider : inflation maîtrisée, équilibre des grands agrégats économiques, amélioration du climat d’investissement et de la gouvernance des entreprises.

La confiance des investisseurs se renforce, soutenue par la progression constante des investissements directs étrangers (IDE) de qualité et l’accélération des investissements publics dans les infrastructures clés, facteurs générateurs de nouvelles marges de croissance.

Les résultats de l’enquête VNR500 indiquent une amélioration nette des performances des entreprises : 86,1% déclarent une hausse de leur chiffre d’affaires, 80,6% une progression des bénéfices et 70,6% une augmentation des commandes. La reprise se manifeste également sur le marché du travail, où davantage d’entreprises ont accru leurs effectifs.

Cependant, cette dynamique positive s’accompagne de défis persistants sur le plan international : montée du protectionnisme, multiplication des barrières commerciales et technologiques, volatilité des prix mondiaux et des taux d’intérêt. Ces incertitudes pèsent sur les coûts logistiques, les marges d’exploitation et la compétitivité des exportations vietnamiennes.

Face à ces risques, le Vietnam adopte une stratégie proactive d’intégration et de résilience. Fidèle à sa politique extérieure indépendante, multilatérale et diversifiée, le pays demeure un partenaire fiable et un membre actif de la communauté internationale. Avec 14 partenariats stratégiques intégraux, dont ceux avec les États-Unis, la Chine, le Japon, la République de Corée, l’Inde et le Royaume-Uni, le Vietnam consolide son rôle au sein des chaînes de valeur mondiales et atténue les effets de la montée des tensions commerciales.

Selon l’étude, 69,4% des entreprises jugent que la diversification des marchés d’exportation est le levier essentiel pour réduire la vulnérabilité aux chocs mondiaux. Le Vietnam entretient aujourd’hui des relations commerciales avec plus de 230 partenaires, et 17 accords de libre-échange couvrant près de 90% du PIB mondial sont en vigueur, facilitant l’accès des produits vietnamiens aux marchés développés.

Par ailleurs, 63,9% des entreprises estiment que la souplesse de la chaîne d’approvisionnement est déterminante pour s’adapter rapidement aux changements. L’arrivée accrue d’investisseurs étrangers dans le secteur manufacturier conforte la position du Vietnam comme pôle industriel et exportateur régional.

Enfin, 61,1% des entreprises mettent l’accent sur la création de produits à forte valeur ajoutée et durables, alignés sur les normes ESG et la transition verte mondiale. Les secteurs du textile, de l’électronique, du bois et de l’agroalimentaire accélèrent leur adaptation aux standards de durabilité, répondant aux nouvelles exigences telles que le mécanisme d’ajustement carbone aux frontières (CBAM) de l’Union européenne et les objectifs Net Zero des partenaires commerciaux.

