Lutte sévère contre les infractions dans l'exploitation des ressources halieutiques

Déterminée à lutter contre la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN), la province de Ninh Binh (Nord) a mis en œuvre de nombreuses mesures concertées afin de contribuer à la levée rapide du "carton jaune" imposé par la Commission européenne (CE), et de favoriser une pêche durable et responsable.

>> Les efforts de lutte contre la pêche INN s’intensifient dans les eaux adjacentes

>> Le Vietnam renforce sa lutte contre la pêche INN pour lever le "carton jaune" de la CE

>> Dà Nang renforce la lutte contre la pêche INN pour lever le “carton jaune” de l’UE

Photo : Nguyên Lành/VNA/CVN

Les autorités locales interdisent strictement la sortie des bateaux dits "trois sans" (sans licence, sans immatriculation, sans dispositif de suivi) et sanctionnent sévèrement toute infraction dans l'exploitation des ressources halieutiques.

Durant la campagne provinciale contre la pêche INN, Ninh Binh mobilise toutes ses forces pour recenser et gérer chaque navire et chaque pêcheur susceptible d’enfreindre les eaux étrangères. À Hai Thinh, commune côtière comptant 72 navires et 230 marins, les bateaux à risque sont désormais surveillés 24h/24 dans des zones d’ancrage sécurisées, jusqu’à la mise en conformité de leurs équipements et documents.

Selon Nguyên Van Long, président du Comité populaire de la commune de Hai Thinh, les autorités ont aidé les propriétaires de bateaux à réparer leurs dispositifs de surveillance des navires par satellite (VMS) et à obtenir les permis requis avant tout départ en mer.

Le Commandement des gardes-frontières provinciaux maintien des patrouilles et postes fixes le long du littoral pour empêcher toute sortie illégale. La police, de son côté, a recensé les propriétaires et capitaines, tout en leur faisant signer des engagements à respecter la réglementation INN.

La province compte plus de 1 850 navires, dont près de 100% sont désormais immatriculés et 99,5% équipés du système VMS. Depuis 2024, plus de 680 infractions administratives sanctionnées, pour un montant total de plus de 14 milliards de dôngs. Aucun cas de pêche illégale dans les eaux étrangères n’a été signalé.

VNA/CVN