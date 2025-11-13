Des entreprises vietnamiennes présentent leurs produits au SIAL Interfood 2025

Vingt-trois entreprises vietnamiennes participent au Salon international de l’alimentation et des boissons SIAL Interfood 2025, qui a ouvert ses portes le 12 novembre à Jakarta, en Indonésie.

Figurant parmi les événements les plus importants et influents d’Asie du Sud-Est dans les secteurs de l’alimentation, des boissons et de l’hôtellerie, SIAL Interfood est devenu une plateforme incontournable pour le réseautage et l’innovation à l’échelle mondiale. Cette année, l’événement met en relation des entreprises internationales et stimule des secteurs économiques connexes tels que la restauration, la logistique, le tourisme et la consommation de produits locaux.

Plus de 1.500 exposants venus de 27 pays sont réunis, et près de 90.000 visiteurs sont attendus.

Le Vietnam est fortement représenté par 23 entreprises participantes, dont 18 sont originaires de Hô Chi Minh-Ville et présentent leurs produits au sein du pavillon vietnamien. Les principales exportations mises en avant incluent : le café, les fruits secs, les boissons à base de fruits, les nouilles instantanées et le chocolat.

Selon Hô Thi Quyên, directrice adjointe du Centre de promotion des investissements et du commerce de Hô Chi Minh-Ville (ITPC), la ville soutient les entreprises vietnamiennes, notamment les PME, en finançant la location de stands, en simplifiant les démarches de participation et en coordonnant un pavillon unifié sous l’identité visuelle nationale du Vietnam.

Nguyên Duc Hung, président du groupe Napoli, producteur de café déjà présent sur le marché indonésien, a déclaré que l'entreprise se concentrait sur son expansion dans le segment halal, qui présente un fort potentiel en Indonésie. Napoli a entrepris une démarche de certification halal afin de faciliter son accès à ce marché.

Pham Thê Cuong, conseiller du Bureau du commerce du Vietnam en Indonésie, a indiqué que le Bureau avait invité les principales chaînes de supermarchés, associations d’importateurs et chambres de commerce à visiter les stands vietnamiens et à rencontrer directement les exposants, afin de renforcer les liens commerciaux.

Les stands vietnamiens ont suscité un vif intérêt auprès des distributeurs et détaillants internationaux dès le premier jour du salon. Eric Anggana, représentant de Blueray Cargo (Indonésie), a souligné que de nombreux produits vietnamiens, tels que les fruits secs et le chocolat, correspondent aux goûts des Indonésiens et présentent un fort potentiel de marché.

Le SIAL Interfood 2025 se tient jusqu'au 15 novembre.

