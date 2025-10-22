Le Premier ministre préside une réunion sur la construction de la centrale nucléaire

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, chef du Comité de pilotage pour la construction de la centrale nucléaire, a présidé la troisième réunion du Comité dans l'après-midi du 22 octobre. Étaient présents le vice-Premier ministre Bùi Thanh Son ainsi que les responsables des ministères, organismes et localités concernés.

Lors de la réunion, le chef du gouvernement a souligné que la garantie d'une sécurité énergétique stable est essentielle au développement économique. Pour une croissance annuelle du PIB de 7 à 8%, la demande en électricité doit augmenter de 12 à 16%, soit une hausse de 6.500 à 8.200 MW par an.

Face à la montée en puissance des technologies de pointe, de la production de semi-conducteurs, des centres de données, de la mobilité électrique et des projets ferroviaires à grande vitesse, le besoin en électricité est devenu pressant. Le Premier ministre a affirmé que l'énergie nucléaire constitue une source stable, propre et stratégique pour assurer la sécurité énergétique et la transition vers une économie à faibles émissions.

Le Bureau politique et le Comité central ont adopté une résolution approuvant la relance du projet nucléaire de Ninh Thuân et poursuivant l'étude du programme de développement de l'énergie nucléaire au Vietnam. La résolution sur garantie de la sécurité énergétique nationale d'ici 2030, avec une vision à l'horizon 2045 ordonne la mise en œuvre rapide des projets Ninh Thuân 1 et 2 avec des partenaires appropriés, en veillant à maximiser les intérêts du Vietnam.

Le Premier ministre a demandé aux membres du Comité national de pilotage pour la construction de la centrale nucléaire de réexaminer les tâches, de proposer des solutions concrètes selon le principe des "six clartés" - personnes, responsabilités, objectifs, délais, résultats et compétences.

