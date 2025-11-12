Présentation du mini camion électrique multifonction GIO conçu au Vietnam

Lors de la Foire-exposition des produits industriels phares de Hanoï 2025 (Hanoi MIP Fair 2025), la société Thai Hung Corp a dévoilé le GIO Tano 250, le premier mini camion électrique entièrement conçu et fabriqué au Vietnam.

Photo : Van Xuyên/CVN

Le GIO Tano 250 marque une étape importante pour l’entreprise dans le développement des véhicules électriques utilitaires. Ce projet s’inscrit dans l’esprit de la Résolution n°57-NQ/TW du 22 décembre 2024 du Bureau politique sur l’innovation et la maîtrise technologique dans l’industrie manufacturière.

Selon Pham Trung Hung, chef de la Chambre de développement des produits chez Thai Hung Corp, le véhicule a été conçu sur la base de l’expérience acquise dans la production de voiturettes de golf et de véhicules utilitaires légers. Il vise à promouvoir une industrie vietnamienne autonome, moderne et durable.

Compact et maniable, le GIO Tano 250 répond aux besoins de transport des petits commerçants, artisans et exploitations agricoles. Il peut circuler aisément dans les zones étroites comme les marchés ou les ateliers, avec la possibilité d’adaptation selon les usages.

Le véhicule est présenté comme une solution de mobilité verte, silencieuse et économe en énergie, adaptée aux zones écologiques et urbaines. Long d’environ 2,4 mètres, il est doté d’un moteur électrique de 1,2 kW et d’un système de freinage automatique à basse vitesse.

Selon Le Vu, responsable du design, le GIO Tano 250 a été conçu à partir des besoins quotidiens des utilisateurs vietnamiens. Son prix de lancement devrait débuter à 35 millions de dôngs, avant son entrée en production commerciale prochaine.

VNA/CVN