Petrovietnam relève le défi nucléaire avec le projet Ninh Thuận 2

La mise en œuvre du projet de centrale nucléaire de Ninh Thuận 2 constitue à la fois une source de fierté et une responsabilité historique pour le Groupe national de l’industrie et de l’énergie du Vietnam (Petrovietnam).

Photo : VNA/CVN

"Le développement de l’énergie nucléaire ouvrira des perspectives stratégiques non seulement pour Petrovietnam, mais aussi pour l’ensemble de l’économie et de l’industrie nationales", a souligné Nguyên Thanh Binh, chef du Comité de l’électricité et de l’énergie renouvelable de Petrovietnam, lors de son intervention au Forum annuel sur le pétrole, le gaz et l’énergie 2025.

Le monde connaît actuellement une transition énergétique profonde. À la COP28, plus de vingt pays se sont engagés à tripler leur capacité de production d’électricité nucléaire d’ici 2050, considérant cette source comme indispensable à la réalisation de l’objectif de neutralité carbone. Au Vietnam, les énergies renouvelables telles que l’éolien et le solaire bénéficient de politiques incitatives. Toutefois, en raison de leur intermittence, le pays a besoin d’une source d’électricité plus stable pour assurer la sécurité énergétique nationale. Dans ce contexte, l’énergie nucléaire, grâce à sa puissance constante, sa stabilité de fonctionnement et ses émissions de gaz à effet de serre quasi nulles, apparaît comme une solution optimale.

La réalisation du projet Ninh Thuận 2 représente ainsi une opportunité de valoriser les compétences de Petrovietnam, tout en posant les bases de l’écosystème de l’industrie nucléaire nationale, a ajouté Nguyên Thanh Binh. Ce projet d’envergure stimulerait également le développement des industries auxiliaires.

Un projet ambitieux, mais semé de défis

Photo : VNA/CVN

Petrovietnam est conscient des difficultés majeures que pose la mise en œuvre d’un tel projet. "La mobilisation des financements représente le plus grand défi", a précisé M. Binh. En effet, un investissement de plus de dix milliards de dollars est nécessaire pour une centrale d’une capacité de 2.000 MW, un montant qui dépasse les capacités de financement de Petrovietnam et des banques nationales.

Le choix des technologies pour la construction des réacteurs, la gestion des déchets nucléaires, ainsi que la planification du démantèlement des installations sont autant de problématiques qui doivent être abordées dès le lancement du projet. "À ce jour, notre pays ne dispose pas encore d’un réseau d’entreprises et de fournisseurs répondant aux normes de qualité requises pour ce type de projets. La plupart des équipements et matériaux doivent être importés. Le développement d’une chaîne d’approvisionnement nationale pour l’industrie nucléaire est donc un objectif à long terme, nécessitant le soutien des ministères, des secteurs concernés, du gouvernement et des partenaires internationaux", a-t-il déclaré.

Vers un cadre institutionnel et humain solide

Pour relever ces défis, Petrovietnam a mis en œuvre une série de mesures. L’entreprise participe activement aux instances gouvernementales chargées de l’élaboration du cadre juridique, dans le but de construire une base légale complète et stable pour les projets nucléaires. Le groupe continue également à formuler et proposer des politiques spécifiques en lien avec la mise en œuvre du projet.

Sur le plan financier, Petrovietnam collaborera avec le ministère des Finances pour négocier avec des partenaires internationaux la signature d’accords et conventions de financement. Par ailleurs, le groupe mettra l’accent sur la formation à long terme de ses ressources humaines, afin de bâtir une expertise nationale solide.

Enfin, le dialogue avec les populations locales, notamment celles vivant dans la zone concernée, sera une priorité. L’objectif est d’écouter leurs attentes, de répondre à leurs préoccupations, et de mettre en place des politiques de bien-être social. Petrovietnam favorisera le recrutement local, afin de faire bénéficier les habitants des retombées positives du projet et de renforcer l’adhésion sociale à cette initiative d’envergure.

Vân Anh/CVN