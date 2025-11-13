L'Algérie, un partenaire économique majeur du Vietnam en Afrique du Nord

Le commerce bilatéral entre le Vietnam et l’Algérie au cours des dix premiers mois de cette année a enregistré une croissance exceptionnelle de plus de 200% en variation annuelle, atteignant près de 500 millions de dollars, consolidant la position de l’Algérie comme partenaire économique majeur du Vietnam en Afrique du Nord.

>> La stratégie vietnamienne de mobilisation de sa diaspora inspire la presse algérienne

>> Le Vietnam et l'Algérie tiennent leur 4e consultation politique

>> Le Vietnam et l’Algérie renforcent leur coopération

Photo : VNA/CVN

Hoàng Duc Nhuân, conseiller au commerce du Vietnam en Algérie, a souligné que la coopération commerciale entre les deux nations, encadrée par un accord bilatéral signé en 1994, avait connu une expansion significative depuis 2001, grâce à une implication accrue des entreprises privées.

Des séminaires et événements organisés tant en présentiel qu’en ligne ont favorisé la mise en réseau des entreprises vietnamiennes et algériennes, a-t-il indiqué.

Au-delà du commerce, la coopération s’est étendue au secteur pétrolier et gazier en Algérie. Une coentreprise tripartite, impliquant la Société d’exploration et de production de PetroVietnam (PVEP), la société nationale algérienne Sonatrach et la société thaïlandaise PTTEP, a été créée en 2009. Depuis le premier flux de pétrole en août 2015 jusqu’à la fin de 2024, sa production totale a atteint près de 57 millions de barils, avec une production journalière d’environ 17.500 à 18.000 barils au cours des premiers mois de cette année.

Le gouvernement algérien invite par ailleurs les entreprises vietnamiennes à explorer des opportunités d’investissement dans des secteurs prometteurs tels que l’agriculture, l’agroalimentaire, le textile-habillement, le tourisme, la logistique, l’exploitation minière, la production pharmaceutique, les compléments alimentaires, la construction et la fourniture de main-d’œuvre…

Grâce à leurs positions géographiques stratégiques, le Vietnam et l’Algérie sont idéalement placés pour servir de portes d’entrée régionales, facilitant ainsi l’accès de leurs produits respectifs aux marchés africains et asiatiques.

VNA/CVN