Concrétiser l’objectif de 2 millions d’entreprises d’ici 2030

Publiée le 4 mai 2025, la Résolution N°68 du Bureau politique sur le développement de l’économie privée marque une avancée majeure dans la pensée économique du Vietnam en cette nouvelle conjoncture.

Ce texte vise à créer un puissant élan pour faire du secteur privé un moteur essentiel de l’économie nationale. Bien qu’adoptée récemment, la Résolution a déjà généré des effets positifs et suscité une nouvelle dynamique au sein de la communauté des entreprises.

Photo : VNA/CVN

Selon le vice-ministre des Finances, Nguyen Duc Tam, la Résolution fixe des objectifs ambitieux : d’ici 2030, le Vietnam devrait compter 2 millions d’entreprises, soit vingt pour mille habitants, avec au moins vingt grandes sociétés intégrées aux chaînes de valeur mondiales. Le secteur privé devrait croître de 10 à 12% par an, représenter de 55 à 58% du PIB et créer environ 85% des emplois.

Pour atteindre ces objectifs, la Résolution met l’accent sur l’amélioration du climat des affaires, la simplification des procédures administratives et la réduction des coûts de conformité. Le ministère des Finances travaille activement avec les organes compétents afin d’améliorer et compléter les institutions, supprimer les barrières à l’entrée sur le marché et favoriser un climat d’investissement équitable et transparent.

La Résolution introduit également des mesures fortes pour encourager les ménages commerciaux à se transformer en entreprises, notamment la suppression progressive du régime fiscal forfaitaire à partir de 2026, ainsi que la mise en place d’incitations en matière de crédit, de foncier et de fiscalité.

Selon le vice-ministre Nguyen Duc Tam, grâce à une série de solutions synchronisées, allant des institutions et des politiques à leur mise en œuvre pratique, le ministère des Finances élimine progressivement les obstacles et crée une nouvelle dynamique pour les entreprises, contribuant ainsi à faire du secteur privé le moteur le plus important de l’économie nationale, un pionnier du développement scientifique et technologique, de l’innovation et de la transformation numérique, ainsi qu’un acteur clé de la croissance, de la création d’emplois et de l’amélioration de la productivité du travail et de la compétitivité nationale dans cette nouvelle ère.

VNA/CVN