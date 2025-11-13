M&A au Vietnam : cap sur l’innovation et les start-ups

Après une période de ralentissement, les investissements par fusions-acquisitions (M&A) se tournent de nouveau vers le secteur technologique et les start-ups au Vietnam, dynamisant le marché avec des transactions de grande envergure et à forte valeur stratégique.

Bien que l’on n’ait pas encore observé de "méga deals" comparables aux années précédentes, depuis début 2025, plusieurs opérations remarquables ont marqué le paysage technologique. Appirits Inc. a annoncé l’acquisition de toutes les parts de Bunbu JSC auprès d’actionnaires individuels, pour un montant total d’environ 241 millions de dollars, incluant 66,6 millions de dollars en numéraire et 174,4 millions de dollars sous forme d’earn-out, soit un paiement complémentaire basé sur la performance future de l’entreprise après la transaction.

Un autre accord marquant est l’acquisition par Qualcomm de 65% de MovianAI, anciennement la division d’IA générative de VinAI du groupe Vingroup. Cette opération a généré un bénéfice de 1.765 milliards de dongs pour Vingroup. Fin 2024, VinBrain, unité spécialisée en intelligence artificielle et science des données de Vingroup, avait également été rachetée par Nvidia.

En parallèle des rachats, les start-ups technologiques vietnamiennes ont réussi plusieurs levées de fonds importantes. Techcoop, start-up en technologie agricole, a bouclé une levée Series A de 70 millions de dollars (28 millions en equity, 42 millions en dette). Hay Vietnam, plateforme d’IA, a levé 10 millions de dollars, portant son financement total à plus de 18 millions de dollars. OKXE Vietnam, plateforme e-commerce pour motos, a obtenu 14,5 millions de dollars auprès de Kwangju Bank, JB Financial Group et The Invention Lab. Dat Bike, fabricant de motos électriques, a levé 22 millions de dollars en Series B, portant son capital total à 47 millions de dollars.

D’autres opérations stratégiques incluent GS Microelectronics (GSME, USA) rachetant Sinble Technology Vietnam, Concentrix Corporation acquérant SAI Digital à Hô Chi Minh-Ville, et iNexus Vietnam levant des fonds auprès d’Ansible Ventures. Ces mouvements reflètent la tendance mondiale des M&A, avec un passage des actifs tangibles vers des actifs intangibles basés sur la connaissance et la technologie, notamment dans les domaines émergents tels que l’IA, les semi-conducteurs, les centres de données et l’informatique quantique. Selon PwC, plus de 70% des transactions mondiales depuis 2024 se concentrent sur la technologie, les données et la pharmacie, des secteurs à forte marge fondés sur l’innovation.

Les experts soulignent que les fonds étrangers et les géants technologiques ciblent particulièrement l’IA, les semi-conducteurs, les données et la fintech, des secteurs stratégiques au Vietnam. En revanche, les industries traditionnelles comme l’immobilier, la consommation, la production et la finance restent attractives mais avec un potentiel stratégique réduit.

Historiquement, de 1986 à 1999, le Vietnam comptait 29 entreprises valorisées à plus d’un milliard de dollars ; de 2000 à 2019, seulement 10 nouvelles entreprises ont atteint ce seuil ; entre 2020 et 2024, aucune nouvelle licorne n’a émergé. Mme Lê Hàn Tuê Lâm, CEO de VinVentures, estime : "Les secteurs traditionnels sont désormais matures et fortement régulés. La technologie ouvre un nouveau front, permettant au Vietnam de concurrencer efficacement ses voisins d’Asie du Sud-Est". Elle prévoit au moins 6 nouvelles licornes technologiques d’ici 2030, avec un développement rapide des transactions et levées de fonds.

Dinh Thê Anh, directeur général adjoint de KPMG Vietnam, précise que les transactions M&A passent d’un simple apport de capital à la recherche d’écosystèmes technologiques complets. Les domaines clés incluent l’IA, les centres de données, la cybersécurité, la fintech et le commerce électronique, considérés comme des terrains très porteurs pour les M&A.

Nguyên Anh Tuân, président de l’Association des entreprises à investissement étranger, ajoute que ces opérations s’orientent vers des partenariats stratégiques à long terme, permettant au Vietnam de s’intégrer davantage aux chaînes de valeur mondiales, tout en renforçant ses capacités technologiques et productives. Les prévisions pour 2025–2028 annoncent une activité M&A soutenue dans les secteurs technologie, santé, logistique et énergie verte, stimulée par la demande intérieure, les priorités ESG et la transformation numérique.

Dans ce contexte, le Vietnam M&A Forum 2025, se tiendra le 9 décembre 2025 au JW Marriott Saigon, Hô Chi Minh-Ville, sous le thème "Nouvelle position, nouvelles opportunités", réunissant plus de 500 dirigeants, fonds d’investissement et institutions financières, avec des ateliers spécialisés, la mise à l’honneur de transactions exemplaires et des activités de networking stratégique.

